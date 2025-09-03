Panamá, 03 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    CONFLICTO

    Venezuela acusa a Estados Unidos de crear con IA el video sobre ataque a embarcación en el Caribe

    EFE
    Venezuela acusa a Estados Unidos de crear con IA el video sobre ataque a embarcación en el Caribe
    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que el secretario de Estado de su país, Marco Rubio, quiere "manchar sus manos" con "sangre venezolana", al acusar al jefe de la diplomacia estadounidense de buscar un cambio político en la nación caribeña con una "amenaza militar". EFE/Ronald Peña

    El Gobierno de Venezuela acusó al de Estados Unidos de crear con inteligencia artificial el video publicado este martes por el presidente del país norteamericano, Donald Trump, con imágenes del anunciado ataque contra una embarcación que, según Washington, trasladaba drogas y había salido de la nación suramericana.

    Alerta: Rubio confirma ‘ataque letal’ de Estados Unidos contra un barco con drogas procedente de VenezuelaDonald Trump anuncia que Estados Unidos atacó a un barco cargado con drogas proveniente de Venezuela

    A través de Telegram, el titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, dijo que “parece” que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, “sigue mintiéndole a su presidente” y, “luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA”.

    “Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza”, agregó el ministro, quien compartió en su canal de Telegram el video publicado por el mandatario estadounidense.

    Este martes, Trump divulgó en su cuenta de Truth Social un video del Comando Sur del Ejército estadounidense donde se observa una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil.

    El mandatario norteamericano aseguró que las fuerzas armadas de su país eliminaron a once integrantes de la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua −organización que fue designada como terrorista por su Administración− durante un “ataque cinético” contra una embarcación que trasladaba drogas en el Atlántico.

    Una hora antes de confirmar el deceso de los supuestos narcotraficantes, el Pentágono había señalado a EFE que el ataque fue realizado en el sur del Caribe contra una embarcación con drogas que había salido de Venezuela y que estaba siendo operada por narcoterroristas, y la misma información fue publicada en la cuenta oficial del secretario de Estado, Marco Rubio.

    Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para, dijo, combatir el tráfico de drogas que “contaminan” las calles del país norteamericano.

    El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió este lunes que su país enfrenta la que considera la “más grande amenaza que se haya visto” en América “en los últimos cien años”, y aseguró que su nación se declararía “en armas” si “fuera agredida”.

    EFE

    Agencia de noticias


