Venezuela afronta el problema de los desplazados mientras se desvanecen los rescates

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Venezuela se enfrenta a las tensiones generadas por los problema de las miles de personas que se han quedado sin vivienda a los 10 días del doble terremoto que acabó con la vida de 2,954 personas mientras se desvanecen las probabilidades de más rescates.

En La Guaira, zona cero de la devastación y donde persisten graves fallas en servicios de telecomunicaciones, ya quedan pocos rescatistas en los edificios derrumbados y los familiares se muestran cada vez más desesperados y enfadados porque aún no han podido recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

Tensión por recuperar los cuerpos

En el edificio Carabamar, una de las torres completamente destruidas de Caraballeda, varios familiares siguen acudiendo cada día y entrando a los escombros, a pesar del peligro que supone.

Una de las venezolanas busca a su hermana, después de conseguir rescatar a su sobrino pequeño, pero increpa a un grupo de mineros porque están tratando de sacar a un hombre de 25 años, pero no buscan a las decenas de muertos que aún quedan en ese edificio.

En esta zona costera, el ir y venir de los más de 3,000 rescatistas internacionales de días anteriores ha dejado paso a la maquinaria amarilla, que ya empieza a excavar los escombros, mientras los camiones hacen fila en las calles que hoy estaban completamente colapsadas.

Fotografía que muestra pertenencias de personas afectadas por los terremotos ocurridos en la zona de Caraballeda, en La Guaira (Venezuela). EFE/Raúl Martínez

Además, muchas de estas familias que esperan poder sacar los cadáveres −se presupone que hay numerosos cuerpos aún sepultados mientras las cifras oficiales contabilizan 2,954 fallecidos− se quejan de que ya pasan menos vehículos repartiendo comida.

Los puestos de ayuda siguen funcionando y en zonas como el polideportivo La Juanita toneladas de ropa se acumulan para que quienes se han quedado sin casa vayan a recogerla.

Romeidy Ortiz busca ropa para su esposo y sus dos hijos porque llevan diez días sin agua y no tienen con qué lavar.

“Estamos agradecidos con todas las personas que están ayudando porque de verdad es fuerte. Hemos pasado situaciones difícil porque en el 99 pasamos la tragedia de Vargas (un deslave que arrasó esta misma zona) y ahora con este golpe durísimo, que fue como que prácticamente 10 veces más fuerte que lo de la tragedia, es doloroso”, explica a EFE.

Miles de personas sin hogar

Después de diez días desde los sismos, numerosas personas siguen fuera de sus casas, muchas de ellas acampando en lugares públicos, calles y en la misma playa, a la espera de que sus viviendas sean inspeccionadas para determinar si los daños fueron comprometedores o no. O simplemente por miedo a que se les vuelvan a caer encima.

Las autoridades cifran en 16,309 las personas que se quedaron sin vivienda y según el último balance, hay 856 edificios afectados, 190 de ellos totalmente colapsados.

Personas esperan junto a sus pertenencias cerca a edificios afectados por los terremotos ocurridos en la zona de Caraballeda, en La Guaira (Venezuela). EFE/Raúl Martínez

“Ya tenemos más de 10 días con niños, personas adultas, ahí en la calle”, explicaba a EFE José Guillén, un joven de 32 años que se vivía en el edificio OPPE 30, una torre de 13 plantas que ha quedado completamente destrozadas y se puede ver a la perfección los techos y estancias derruidas de los primeros pisos.

A las 300 personas de esta torre -como en muchas otras de alrededor- les habían prometido realojarlas, pero no ha sido hasta hoy que, tras cortar la vía principal a Caraballeda, han conseguido que varios camiones de la policía los trasladen a un complejo hotelero a varios kilómetros del que fue su hogar.

También en Caracas, en el parque del Este, cientos de personas se alojan en tiendas de campaña en un ambiente mucho más relajado. Es uno de los dos principales parques de la ciudad donde se ha trasladado la gente de forma espontánea de manera temporal.

Aníbal Zaa, de 30 años, acampa en el parque junto su esposa y una hija de ocho años desde el pasado domingo cuando abandonaron La Guaira.

“Nos subimos a Caracas por el miedo que teníamos ahí abajo de perder la vida (...), por la posibilidad de un tsunami con la playa ahí cerca. Aquí nos sentimos más seguros, al aire libre. sin nada que nos pueda afectar si hay otro terremoto”, explica.

Zaa asegura que no tiene intención de volver a La Guaira, que esperará dos o tres semanas para alquilar un apartamento en Caracas o empezar una nueva vida en el extranjero.

“La Guaira quedó bastante destrozada. No va ser de un día para otro que resuelven el problema”, apunta a las puertas de la tienda de campaña donde juega su hija.