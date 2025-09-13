Panamá, 13 de septiembre del 2025

    TENSIÓN

    Venezuela asegura que ‘destructor’ de Estados Unidos abordó de manera ‘ilegal’ a una embarcación

    EFE
    El USS Sampson es uno de los destructores estadounidenses desplegados en el Caribe. / Anadolu via Getty Images

    El Gobierno de Venezuela aseguró este sábado que un “destructor” de Estados Unidos abordó de manera “ilegal” y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con “nueve pescadores” que estaban -subrayó- en aguas del país suramericano, todo esto, según Caracas, con la intención de justificar “una escalada bélica” en el Caribe.

    Diosdado Cabello llama a la ‘defensa implacable’ de Venezuela ante ‘amenazas’ de Estados Unidos

    “El día de ayer una embarcación de pesca atunera venezolana (...) fue de manera hostil abordada por una unidad de la Marina de guerra de los Estados Unidos, una unidad militar (...), el destructor Jason Dunham, matrícula DDG-109, equipado con importantes armas, misiles, hombres, efectivos militares con armas de guerra”, afirmó el canciller venezolano, Yván Gil, en un pronunciamiento transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    Gil leyó un comunicado en el que se afirma que “el navío de guerra desplegó dieciocho efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación (...), impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de los pescadores que cumplían faena autorizada de pesca de atún”.

    Los ocupantes, agregó la nota, eran “humildes pescadores atuneros, que navegaban a 48 millas náuticas de la Isla de La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana”.

    El Gobierno venezolano aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana “monitoreó y registró el incidente minuto a minuto con los medios aéreos, navales y de vigilancia que posee, acompañando en todo momento a los pescadores hasta su liberación”.

    Para el Ejecutivo de Nicolás Maduro este incidente “refleja la conducta bochornosa de sectores políticos en Washington que, de manera irresponsable, comprometen recursos militares de altísimo costo y soldados entrenados como instrumentos para fabricar pretextos de aventuras bélicas”.

    Por tanto, exigió a Estados Unidos que “cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe”, al tiempo que hizo un llamado a los estadounidenses a “reconocer la gravedad de estas maniobras y rechazar la utilización de sus soldados como piezas de sacrificio para sostener los deseos de una élite codiciosa y depredadora”.

    Estados Unidos mantiene desplegados cerca de las costas venezolanas ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear y ordenó el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico, lo que Venezuela denuncia como un intento de propiciar un “cambio de régimen”.

    El Gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por Estados Unidos. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.

    EFE

    Agencia de noticias


