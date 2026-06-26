Venezuela: aumentan a 920 los fallecidos y a 3,360 los heridos por el doble terremoto

El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó este jueves que los fallecidos por los dos terremotos ocurridos el miércoles en su país ya dejan 920 muertos y 3,360.

Escombros en Catia La Mar en el estado La Guaira. EFE/ Ronald Peña R

“Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio”, señaló Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Reporte de víctimas

Igualmente, indicó que 172 personas siguen atrapadas, y alrededor de 3,007 están damnificadas.

Sostuvo que se han registrado además de los 2 terremotos 302 eventos sísmicos en forma de réplicas.

Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros. EFE/ Ronald Peña R

Rodríguez exhortó a la población a mantener la calma y evitar que las personas se desplacen al estado de La Guaira, para mantener las vías de acceso libres y destinadas al desplazamiento de los equipos de salud y de los cuerpos de rescate.

🚨 Régimen eleva a 920 los fallecidos y reporta más de 3.000 heridos



📉 El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, ofreció el balance más grave hasta el momento, confirmando 920 muertes, 3.360 heridos y más de 4.000 damnificados tras registrarse 302… pic.twitter.com/Swc3X7Shd3 — EVTV (@EVTVMiami) June 26, 2026

Mencionó que hay dos centros de acopio oficiales en la carpa de La Carlota y en la Almacenadora Caracas en la parroquía Sucre de Caracas.

Infraestructuras afectadas.

En el reporte Rodríguez precisó que se contabilizan hasta este viernes 26 de junio, 383 edificios afectados, 13 hospitales, 25 centros comerciales y 1,002 estructuras entre vías de acceso, puentes y otros, para un total de 1,423 estructuras impactadas por el doble terremoto del pasado miércoles 24 de junio.

Igualmente, detalló que han recibido los equipos de rescate y salvamento de varios países.

Con información de EFE

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