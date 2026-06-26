Panamá, 26 de junio del 2026
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    Reporte oficial

    Venezuela: aumentan a 920 los fallecidos y a 3,360 los heridos por el doble terremoto

    Katiuska Hernández
    Venezuela: aumentan a 920 los fallecidos y a 3,360 los heridos por el doble terremoto
    Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros de los edificios, este viernes. EFE/ Ronald Peña R

    El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó este jueves que los fallecidos por los dos terremotos ocurridos el miércoles en su país ya dejan 920 muertos y 3,360.

    Venezuela: aumentan a 920 los fallecidos y a 3,360 los heridos por el doble terremoto
    Escombros en Catia La Mar en el estado La Guaira. EFE/ Ronald Peña R

    “Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio”, señaló Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    Venezuela: aumentan a 920 los fallecidos y a 3,360 los heridos por el doble terremoto
    Reporte de víctimas

    Igualmente, indicó que 172 personas siguen atrapadas, y alrededor de 3,007 están damnificadas.

    Sostuvo que se han registrado además de los 2 terremotos 302 eventos sísmicos en forma de réplicas.

    Venezuela: aumentan a 920 los fallecidos y a 3,360 los heridos por el doble terremoto
    Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros. EFE/ Ronald Peña R

    Rodríguez exhortó a la población a mantener la calma y evitar que las personas se desplacen al estado de La Guaira, para mantener las vías de acceso libres y destinadas al desplazamiento de los equipos de salud y de los cuerpos de rescate.

    Mencionó que hay dos centros de acopio oficiales en la carpa de La Carlota y en la Almacenadora Caracas en la parroquía Sucre de Caracas.

    Venezuela: aumentan a 920 los fallecidos y a 3,360 los heridos por el doble terremoto
    Infraestructuras afectadas.

    En el reporte Rodríguez precisó que se contabilizan hasta este viernes 26 de junio, 383 edificios afectados, 13 hospitales, 25 centros comerciales y 1,002 estructuras entre vías de acceso, puentes y otros, para un total de 1,423 estructuras impactadas por el doble terremoto del pasado miércoles 24 de junio.

    Igualmente, detalló que han recibido los equipos de rescate y salvamento de varios países.

    Con información de EFE

    Información en desarrollo...

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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