    EN CARACAS

    Venezuela busca a los responsables de planear un ‘ataque terrorista’ en la Embajada de Estados Unidos

    EFE
    Venezuela busca a los responsables de planear un ‘ataque terrorista’ en la Embajada de Estados Unidos
    Fotografía cedida por Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante un acto de gobierno en Caracas (Venezuela). EFE

    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este lunes que su Gobierno busca en territorio venezolano a los presuntos responsables de planificar un supuesto “ataque terrorista” en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, y dijo que la Administración de Donald Trump ya “tiene la información”.

    “Estamos tras la búsqueda y captura de algunos de esos personajes que están en territorio venezolano. Hasta ahí puedo informar”, indicó el mandatario en su programa semanal Con Maduro+, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    Asimismo, señaló que “en la tarde de hoy” el jefe negociador del Gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó “oficialmente” a Estados Unidos sobre “los responsables de la preparación de este ataque terrorista, en qué parte están”.

    “Ya el Gobierno de Estados Unidos tiene la información, nombre y apellido, hora de reunión y qué conversaron y dónde conversaron sobre este atentado, que fue avalado y pedido por una persona que ya se sabrá”, anticipó Maduro, sin abundar sobre este punto.

    El líder chavista aseguró que “esta situación fue confirmada por, al menos, dos fuentes de mucha credibilidad”.

    “Una fuente de carácter nacional y una fuente de carácter internacional que se le hizo seguimiento y coincidió con la posibilidad de que un grupo terrorista, extremista, local, colocara una carga explosiva contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas”, señaló sin dar más detalles.

    Consultado sobre si este hecho era un “pretexto para propiciar un ataque estadounidense en territorio venezolano”, respondió: “Seguro que sí, es una operación típica de falsa bandera, de provocación para después armar el escándalo y utilizar el poder comunicacional a través de redes y medios para culpar al Gobierno bolivariano y comenzar una escalada de enfrentamientos”.

    Caracas y Washington viven desde agosto un episodio de tensiones marcado por el despliegue militar estadounidense en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela, lo que el Gobierno republicano defiende como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana, mientras que el Ejecutivo de Maduro insiste en que se trata de una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen”.

    EFE

    Agencia de noticias


