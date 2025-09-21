Panamá, 21 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CONFLICTO

    Venezuela confirma que envió una carta a Trump en la que muestra su disposición a dialogar

    EFE
    Venezuela confirma que envió una carta a Trump en la que muestra su disposición a dialogar
    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla en una rueda de prensa. EFE/Miguel Gutiérrez

    La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este domingo que el mandatario Nicolás Maduro envió una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que dice estar dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell.

    Trump evita confirmar si recibió una carta de Maduro y dice ‘veremos qué pasa con Venezuela’

    “En la actualidad se han abierto muchas polémicas en torno a la relación de Estados Unidos y Venezuela. En medio de estas polémicas hemos sido testigos de innumerables fake news, así llamados, que circulan en los medios de comunicación”, se lee en la misiva fechada el 6 de septiembre y publicada por Rodríguez en Telegram.

    Así mismo, Maduro recordó el fake news en relación a que Venezuela se había negado a aceptar el regreso de migrantes deportados, “ese tema fue resuelto y aclarado rápidamente en una conversación con el embajador Richard Grenell”.

    “Este canal, al día de hoy, ha funcionado de manera impecable”, apuntó el mandatario venezolano en la carta.

    Además, el mandatario chavista dijo que en el transcurso de estos primeros meses de gestión de Trump, siempre se ha buscado “una comunicación directa para atender y resolver cualquier tema que surja” entre ambos Gobiernos.

    “En las últimas semanas han tomado protagonismo los señalamientos, absolutamente falsos, sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes por parte de las altas autoridades legítimas de Venezuela”, agregó la misiva.

    EFE

    Agencia de noticias


