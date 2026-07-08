Delcy Rodríguez dice que países pueden rastrear la ayuda humanitaria en una plataforma

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, sostiene que las sanciones a Venezuela se deben flexibilizar para que no afecten la llegada de ayuda y los planes de recuperación tras el doble terremoto.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que los países que han donado ayuda humanitaria tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio pueden rastrearla a través de una plataforma tecnológica.

Durante una inspección a un centro de acopio con 2,000 toneladas de ayuda humanitaria proveniente de 28 países, la mandataria indicó que la misma está cargada en “una plataforma” que sirve para su distribución en los campamentos de damnificados y que permite que “cada país va a poder saber en qué se está usando su ayuda”.

Funcionarios de Protección Civil también se están activando para la distribución de la ayuda humanitaria, indicó.

“Venezuela no se cansa de agradecer a los países, a los Gobiernos del mundo, que han brindado una mano de solidaridad en momentos de mucho dolor y sufrimiento para nuestro pueblo”, remarcó la líder chavista.

CATIA LA MAR (VENEZUELA), 08/07/2026.- Fotografía que muestra personas en un campamento humanitario este miércoles. EFE/ Miguel Gutiérrez

El Gobierno estadounidense aseguró el martes que la entrega de ayuda a Venezuela tras los terremotos ha sido “confiable y rápida”.

“Estoy muy orgulloso de esta red y estoy muy orgulloso de informar que estamos viendo una entrega confiable, rápida, que ha estado llegando con más de 310 millones de dólares gastados hasta la fecha”, expresó el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, en una llamada con el comandante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom), Francis Donovan.

CATIA LA MAR (VENEZUELA), 08/07/2026.- Fotografía que muestra personas en un campamento humanitario este miércoles, en Catia La Mar, La Guaira (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

En tanto, el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, dijo a EFE que las sanciones a Venezuela se deben flexibilizar para que no afecten a la llegada de ayuda y los planes de recuperación tras el doble terremoto.

El representante de Estados Unidos respondió a rumores en redes sociales que han acusado al Ejército venezolano y al Gobierno de Rodríguez de impedir la distribución de asistencia humanitaria.

El lunes, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, criticó que el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, haya afirmado que rastrea la ubicación de la ayuda humanitaria enviada al país suramericano tras el doble terremoto que ha dejado 3,685 fallecidos y 16,740 heridos.