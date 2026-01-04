Panamá, 04 de enero del 2026

    FANB

    Venezuela: Fuerza Armada Nacional Bolivariana denuncia asesinato a ‘sangre fría’ de parte del equipo de seguridad de Nicolás Maduro

    EFE
    Venezuela: Fuerza Armada Nacional Bolivariana denuncia asesinato a ‘sangre fría’ de parte del equipo de seguridad de Nicolás Maduro
    Vladimir Padrino López. via Getty Images

    La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rechazó este domingo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que tachó como “cobarde secuestro” y afirmó, en un comunicado, que ocurrió “luego de asesinar a sangre fría a gran parte” del equipo de seguridad del líder chavista.

    En el comunicado, leído por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el alto mando militar venezolano dijo estar “unido, cohesionado, ante la agresión imperial”, como calificó los ataques estadounidenses del sábado en Caracas.

    En este sentido, afirmó que Nicolás Maduro es el presidente constitucional del país y exigió su “pronta liberación” junto a la primera dama, Cilia Flores, quien también fue capturada por Estados Unidos.

    “Es el presidente Nicolás Maduro el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos”, reiteró.

    No obstante, el militar reconoció la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la noche del sábado ordenó que Delcy Rodríguez, vicepresidenta Ejecutiva de Maduro, asuma como presidenta encargada del país.

    Además, afirmó que el alto mando respalda “plenamente” el decreto de conmoción exterior declarado en la víspera y que otorga al Estado facultades especiales para tomar medidas en situaciones de conflicto.

    Igualmente, hizo un llamado a la población a retomar sus actividades económicas, laborales y también las educativas en los próximos días.

    “El Gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país y nuestra institución continuará empleando todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz”, aseguró.

    Padrino también ordenó “integrar los elementos del poder nacional” para “enfrentar la agresión imperial, formando un solo bloque de combate” para asegurar la soberanía de Venezuela.

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, insistió este domingo en que Washington gestionará la “dirección” hacia la que se moverá Venezuela, y afirmó que espera que el nuevo Gobierno venezolano, ahora liderado por la vicepresidenta y presidenta encargada, “tome un rumbo distinto al de Maduro”.

    El sábado, Rodríguez, también ministra de Hidrocarburos, encabezó una reunión del Consejo de Defensa de la Nación, con ministros y jefes militares, en la cual informó que el decreto de conmoción se empezaría a ejecutar una vez que el TSJ declarara su constitucionalidad.

    El decreto puede aprobar facultades como, por ejemplo, movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio, tomar militarmente y de manera inmediata la infraestructura de los servicios públicos, así como de la industria de los hidrocarburos y de las empresas básicas, para garantizar su “pleno funcionamiento”, y activar “todos los planes de seguridad ciudadana”.

    Sin embargo, el texto no es público y se desconoce el alcance de sus medidas.

    EFE

    Agencia de noticias


