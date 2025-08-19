Panamá, 19 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TENSIÓN

    Venezuela dice que ‘amenazas’ de Estados Unidos ponen en riesgo la estabilidad de la región

    EFE
    Fotografía de archivo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/Miguel Gutiérrez

    El Gobierno de Venezuela aseguró este martes que las “amenazas” de Estados Unidos revelan su “falta de credibilidad” y ponen en riesgo la “paz y estabilidad” de toda la región, luego de que Washington indicara que está preparado para “usar todo su poder” con el objetivo de frenar el “flujo de drogas hacia su país”.

    “Estas amenazas no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la Zona de Paz declarada por la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño), espacio que promueve la soberanía y la cooperación entre los pueblos latinoamericanos”, señaló la Cancillería en un comunicado publicado en Telegram.

    La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que Estados Unidos está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, tras ser preguntada sobre el despliegue de tres buques con 4,000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

    EFE

    Agencia de noticias


