Venezuela e Israel acuerdan restablecer servicios consulares tras una ruptura diplomática de 17 años

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Ángel Bermúdez - BBC News Mundo

Luego de un alejamiento diplomático de 17 años, los gobiernos de Venezuela e Israel dieron un primer paso de acercamiento al anunciar el establecimiento de un mecanismo que “permita la prestación de servicios consulares a sus respectivos ciudadanos residentes en el otro país, según sea necesario”.

La creación de este mecanismo fue informada este martes en un comunicado de la Cancillería de Venezuela y no implica por ahora el restablecimiento de relaciones diplomáticas.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, confirmó en un mensaje en X el acercamiento aunque, a diferencia del comunicado del gobierno venezolano, él sí mencionó explícitamente “la reanudación de las relaciones consulares entre Israel y Venezuela”.

El anuncio se produce en el contexto de la cooperación establecida entre ambos países, luego del doble terremoto que sufrió Venezuela el 24 de junio.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países están rotas desde enero de 2009, cuando el entonces presidente Hugo Chávez anunció la decisión como protesta contra la Operación Plomo Fundido emprendida por las Fuerzas de Defensa de Israel en respuesta al lanzamiento masivo de cohetes contra territorio israelí por parte de Hamás desde Gaza.

Esta operación militar duró unos 22 días y se estima que durante la misma murieron unas 1.300 personas en Gaza y unos 13 israelíes.

Unidos por el terremoto

La misión israelí ayudó a evaluar la seguridad de los edificios afectados por los terremotos en Venezuela. / Reuters

Las relaciones de Venezuela con Israel se empezaron a deteriorar tras la llegada de Chávez al poder, quien alineó al país latinoamericano con el llamado “eje de la resistencia” encabezado por Irán -y al que también pertenecía la Siria de Bashar al Asad- y en contra de EE.UU. y de su aliado en Medio Oriente, Israel.

Así, Venezuela e Israel quedaron ubicados en extremos contrarios del tablero geopolítico.

Esta situación empezó a cambiar a partir de la operación militar con la que EE.UU. capturó el pasado 3 de enero al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

A partir de ese momento, con el establecimiento del gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro, las autoridades venezolanas han ido abandonando el discurso antiestadounidense de Chávez.

El punto de inflexión en este incipiente acercamiento con Israel se produjo tras el terremoto del 24 de junio, cuando ese país de Medio Oriente envió brigadas de rescatistas para colaborar con la búsqueda de sobrevivientes y expertos que ayudaron a evaluar las estructuras colapsadas, determinar la seguridad de los edificios afectados por los sismos y diseñar planes de contingencia para la gestión de la emergencia.

https://www.instagram.com/p/Db1j45ejge8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

A finales de julio, Delcy Rodríguez se reunió con la comitiva israelí y les agradeció públicamente por su contribución.

El comunicado de este martes hace referencia a la visita de esa delegación humanitaria y agrega que, en ese contexto, ambos países acordaron “permitir la continuidad de la cooperación técnica bilateral derivada de los esfuerzos de emergencia y recuperación tras el doble terremoto”.

La comitiva israelí que visitó Venezuela contó con el apoyo de la comunidad judía en Venezuela que, desde hace tiempo, desea una mejor relación entre ambos países.

El pasado fin de semana, el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, se reunió con el rabino principal de la Asociación Israelita de Venezuela, Isaac Cohen, quien le entregó una carta abogando por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares entre Venezuela e Israel.

Se cree que los judíos empezaron a asentarse en Venezuela desde mediados del siglo XVI, aunque se considera que la comunidad como tal empezó a hacerlo después de 1821, cuando se estableció en el país la libertad de culto.

Para 1999, cuando llegó Chávez al poder, se estima que había en Venezuela unos 22.000 judíos, según un artículo publicado por la Comunidad Israelita del Uruguay. Se estima que esa cifra se ha reducido a la mitad en la actualidad.

Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y en nuestro canal de WhatsApp.

Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.