Venezuela evalúa programa de créditos para atender a familias afectadas por doble sismo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Se estima que el costo de la reconstrucción superará los 12,000 millones de dólares, equivalentes al 10.9 % del producto interno bruto (PIB).

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó este viernes que se reunió con representantes de la banca nacional para evaluar estrategias en torno a la reconstrucción de las zonas afectadas por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 de hace un mes y que ha dejado a cerca de 18,000 personas sin viviendas.

En un comunicado de prensa, el BCV indicó que en el encuentro también participaron miembros de la vicepresidencia sectorial de Economía, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

Las autoridades evaluaron un programa crediticio para avanzar en la atención a las familias afectadas por el doble terremoto, con financiamiento para reparar edificaciones que se otorgarán a condominios y personas naturales, así como acceso a recursos para comprar una casa, en aquellos casos donde hubo pérdida total.

“Se plantea que este programa sea un complemento a otras iniciativas que se adelantan desde el Ejecutivo Nacional para apoyar a las familias y empresas afectadas”, explicó el BCV en la nota, sin ofrecer mayores detalles.

Asimismo, sostuvo que todas las medidas se están diseñando para no causar impacto en la masa monetaria, toda vez que se implementarán sobre la base de recursos en divisas.

El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, aseguró que este año a pesar de ser “atípico”, se asemeja en términos macroeconómicos al año 2024, “que se caracterizó por la estabilidad cambiaria y la disminución de las presiones inflacionarias”.

El doble terremoto ha dejado casi 5,400 muertos, al menos 16,740 heridos y cerca de 18,000 personas sin vivienda, así como daños en edificios, comercios, hoteles, hospitales, escuelas, centros comerciales, iglesias, industrias, carreteras, puentes y en el principal aeropuerto internacional del país.

Expertos siguen calculando el monto preciso para la reconstrucción tras los devastadores terremotos de hace un mes, pero se estima que superará los 12,000 millones de dólares, equivalentes al 10.9 % del producto interno bruto (PIB).

El economista Asdrúbal Oliveros dijo a EFE que la reconstrucción requerirá entre 12,000 millones y 15,000 millones de dólares, lo que considera una cifra “muy significativa” para una nación con un PIB alrededor de los 110,000 millones.