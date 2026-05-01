Panamá, 01 de mayo del 2026

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    Energía

    Venezuela firma acuerdos con dos empresas energéticas de Estados Unidos

    EFE
    Venezuela firma acuerdos con dos empresas energéticas de Estados Unidos
    La firma de acuerdos entre Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding con la presencia de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Cortesía

    El Gobierno de Venezuela firmó dos nuevos acuerdos en materia energética con las empresas estadounidenses Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding, tras la llegada de una delegación de la Casa Blanca a Caracas para anunciar progresos en este sector.

    Quiero celebrarlo y rescatar que, definitivamente, este es el camino de las relaciones bilaterales”, señaló la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un acto desde el palacio presidencial de Miraflores, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    Rodríguez explicó que estos nuevos acuerdos incluyen campos en el estado Anzoátegui (noreste), Monagas (este), así como en Barinas (oeste), para la explotación petrolera y de gas asociado “y que ese gas pueda servir de impulso para el sistema eléctrico venezolano”.

    Por su parte, el director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Jarrod Agen, indicó que estos nuevos acuerdos muestran la “fortaleza” de la relación entre ambos países.

    Asimismo, dijo que el Gobierno estadounidense se está moviendo a la “velocidad” del mandatario Donald Trump para atraer nuevas inversiones en la nación suramericana.

    Además, señaló que hay excelentes empresas que quieren invertir en Venezuela, que quieren traer a sus empleados, que están comprometidos con el país caribeño y “eso es motivo de celebración entre estas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela”.

    “Hoy es un día maravillo para ambos países”, subrayó.

    Este jueves, una delegación estadounidense llegó a Caracas, en el primer vuelo directo entre ambos países en siete años, para anunciar progresos en acuerdos energéticos, según informó Agen tras su llegada a Venezuela.

    Igualmente, se mostró confiado de tener “una larga relación en el futuro” entre ambos países, y señaló que el presidente Trump también expresó su entusiasmo por esta visita a Venezuela, “por las acciones y el progreso” logrados en los últimos meses.

    EFE

    Agencia de noticias


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