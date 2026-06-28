Panamá, 28 de junio del 2026
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    Tras doble terremoto

    Venezuela informa del rescate de 33 personas con vida

    EFE
    Venezuela informa del rescate de 33 personas con vida
    Personas esperan en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Catia La Mar (Venezuela). EFE/Ronald Peña R

    El Gobierno de Venezuela informó este domingo que 33 personas han sido rescatadas con vida, en medio del despliegue de rescatistas internacionales y nacionales tras el terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado miércoles y que afectó principalmente al estado La Guaira.

    En una nota de Prensa Presidencial, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo que el país se encuentra en un periodo crucial para el hallazgo de sobrevivientes, cuando ya se han cumplido cuatro días desde el terremoto.

    “Estamos en las horas críticas de poder salvar vidas, y nosotros, quienes no estamos en las labores como ustedes, estamos en oración para que podamos encontrar personas con vida”, añadió.

    Rodríguez se reunió este domingo con un grupo de rescatistas internacionales a quienes agradeció por su labor y solidaridad y añadió que los venezolanos tienen mucha esperanza en su trabajo.

    “A los sitios donde ustedes llegaron, llegó esperanza, y se unieron al extraordinario trabajo que los rescatistas venezolanos han estado haciendo desde el primer minuto”, señaló, de acuerdo a una nota de prensa de Prensa Presidencial.

    Venezuela informa del rescate de 33 personas con vida
    Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, este domingo, revisando ayudas para los damnificados. EFE

    El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, compartió fotografías en X y dijo que el propósito del encuentro fue fortalecer las labores humanitarias frente a la emergencia que vive la nación petrolera.

    El legislador informó este domingo que han fallecido 1,450 personas tras el terremoto, mientras que hay 3,150 heridos, pese a que el sábado reportó un total de 3,238 heridos, sin que haya ofrecido detalles sobre la razón de esta reducción en el registro. Además, dijo que 12,721 familias están damnificadas.

    EFE

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