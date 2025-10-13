Venezuela niega que haya una ‘crisis humanitaria’ de ciudadanos colombianos detenidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El vicecanciller de Venezuela para América Latina, Rander Peña, negó el domingo que en su país haya una “crisis humanitaria” de colombianos detenidos, como señala un comunicado de la Cancillería de la nación andina, y aseguró que, en cambio, hay un “Estado de derecho actuando”.

En un mensaje dirigido al viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, compartido en Telegram, Peña sostuvo que en su nación “no existe ninguna ‘crisis humanitaria’”, sino “personas procesadas por la Justicia venezolana, en su mayoría vinculadas a estructuras paramilitares que ingresaron al país con fines violentos”.

“Vicecanciller Jaramillo, le afirmo que Venezuela es un Estado fuerte que protege a sus ciudadanos y a la república frente a cualquier intento de desestabilización”, expresó.

En ese sentido, afirmó que el Estado venezolano “ha actuado con la firmeza que exige la ley y el deber de preservar la paz”.

“Ninguna presión mediática impedirá que Venezuela cumpla con su obligación de defender su soberanía. Eso no es ‘crisis humanitaria’, es el Estado de derecho actuando”, indicó.

Peña, también secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), sugirió al viceministro colombiano “evitar caer en la ‘diplomacia de micrófonos’ que -dijo- tanto daña las relaciones” entre ambos “países, especialmente en un momento en que se miente tanto sobre la verdad” de estas naciones.

“Venezuela no agrede, pero tampoco se deja agredir. Defender la república con firmeza no es una opción, es un deber histórico”, agregó.

Según el comunicado de la Cancillería colombiana, se iniciaron gestiones para atender la “crisis humanitaria” de, al menos, 40 ciudadanos colombianos que permanecen privados de libertad en territorio venezolano.

Jaramillo Jassir se reunió en el municipio fronterizo de Villa del Rosario, en el departamento del Norte de Santander (este), con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, autoridades locales y familiares de los detenidos, quienes alertaron sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos de sus allegados.

En el encuentro se acordó que la Cancillería volverá a plantearle al presidente, Gustavo Petro, y a la canciller, Rosa Villavicencio, la necesidad “inaplazable” de reunirse con los familiares de los connacionales retenidos en Venezuela.

Asimismo, se definió que el próximo jueves, 16 de octubre, compartirán un “borrador de misión humanitaria para establecer canales de difusión y alcance en Venezuela”.

El sábado, un grupo de familiares de los detenidos se manifestó en el puente internacional Simón Bolívar, que conecta Cúcuta con San Antonio del Táchira, para exigir su liberación y denunciar las condiciones de reclusión en las que se encuentran, pues aseguraron que no han tenido acceso a procesos judiciales regulares ni comunicación con sus familias.