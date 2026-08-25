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    Venezuela supera los 6,500 muertos después de dos meses de los terremotos

    EFE
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    Venezuela supera los 6,500 muertos después de dos meses de los terremotos
    Una persona busca entre los escombros de edificios destruidos por terremotos en Caraballeda (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

    El número de muertos por los devastadores terremotos de hace dos meses en Venezuela llegó a 6,509, según el balance oficial publicado este lunes, que suma 71 fallecimientos respecto a los reportados la semana pasada.

    El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, indicó que 226.696 personas han sido atendidas en los hospitales, 140.338 más en comparación con el balance del pasado 17 de agosto.

    Entretanto, el número de viviendas entregadas se mantiene en 335, mientras que el de inmuebles residenciales inspeccionados subió a 60.785, de los cuales 11.001 tienen daños de “alto riesgo”.

    Por otra parte, dos meses después de los sismos, han sido recogidas 600.790 toneladas de escombros, según el diputado, también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

    Las autoridades siguen sin ofrecer cifras de personas desaparecidas, mientras continúa la búsqueda de cuerpos en La Guaira.

    El pasado 4 de agosto, el gobernador de esa región, el chavista Alejandro Terán, dijo a Caracol Radio que familiares de los afectados en el estado han reportado unas 1.579 personas desaparecidas.

    Por otra parte, la ayuda internacional ha disminuido, según dijeron a EFE este lunes varios representantes de ONG, como Aurora Pretel, responsable de la Asociación Solidaridad Vasco Ecuatoriana de España, quien señaló que las mayores necesidades que han encontrado son las relacionadas con el agua, la higiene y los insumos médicos.

    EFE

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