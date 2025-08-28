Venezuela y Antigua y Barbuda evalúan ‘amenazas’ que ‘comprometen’ su paz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, informó este jueves que se reunió en Antigua y Barbuda con el primer ministro de ese país, Gaston Browne, para evaluar las “amenazas” que, dijo, “comprometen” la paz y seguridad de sus pueblos.

“Analizamos en profundidad la situación geopolítica actual de la región y las diversas amenazas que comprometen la paz y la seguridad de nuestros pueblos”, indicó Gil en su canal de Telegram, luego de que Estados Unidos manifestara, la semana pasada, estar preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, lo que incluiría el envío de buques al mar Caribe, cerca de Venezuela.

Según el canciller, él y Browne también revisaron la agenda bilateral y los avances en iniciativas regionales, como el proyecto Agro-ALBA, que “busca fortalecer la cooperación agrícola” entre ambos países, según Gil.

La Casa Blanca subrayó este jueves que muchos países latinoamericanos apoyan la iniciativa militar de Estados Unidos, que incluye un gran despliegue de varios buques e infantes de marina en el Caribe, para combatir el tráfico de drogas en el que asegura que está involucrado el Gobierno de Venezuela.

“El régimen de (Nicolás) Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo. Es el líder fugitivo de este cartel. Ha sido acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas a nuestro país”, reiteró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.