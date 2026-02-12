Panamá, 12 de febrero del 2026

    Ventas de petróleo venezolano ya superan los 1,000 millones de dólares, según Estados Unidos

    EFE
    Imagen de archivo del Complejo Refinador de petróleo de Amuay, en Paraguaná, estado Falcón (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos

    Las ventas de petróleo venezolano ya superan los 1.000 millones de dólares, una cifra que podría quintuplicarse próximamente, informó el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, que elogió en una entrevista la “espectacular” colaboración de Caracas en su acuerdo con Washington para comercializar crudo.

    “Llevamos cinco semanas tratando con Delcy (Rodríguez). Ha sido una cooperación increíble”, dijo Wright a NBC News en Caracas, donde se reunió este miércoles con la presidenta encargada venezolana para impulsar un “histórico” pacto energético tras el ataque militar estadounidense que resultó en la captura del mandatario Nicolás Maduro.

    Según el secretario de Energía, ya se han vendido más de 1,000 millones de dólares en crudo venezolano y se esperan otros 5,000 millones en los próximos meses.

    Después de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump pidió “acceso total” a los recursos petroleros venezolanos, mientras que Wright aseguró que Washington controlará la venta del crudo del país suramericano por un tiempo “indefinido”.

    La visita del miembro del Gabinete de Trump a Miraflores se produce dos semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera y después de que el Departamento del Tesoro estadounidense relajara las restricciones para que empresas petroleras del país norteamericano operen en la nación suramericana.

    Sobre Rodríguez, la que fuera vicepresidenta de Maduro y a la que Trump ha dado un voto de confianza para ser su interlocutora y gobernar el país, Wright insistió en que de momento, la relación marcha muy bien.

    “Ella (Rodríguez) ha proporcionado información. Todo lo que sabemos hasta ahora ha resultado ser cierto. Ha logrado enormes cambios positivos, incluyendo la modificación de la ley de hidrocarburos del país en las primeras semanas. Así que diría que la cooperación ha tenido un comienzo espectacular”, dijo.

    Sin embargo, afirmó que “los venezolanos están al mando en Venezuela, pero EE.UU. tiene una enorme influencia sobre las autoridades interinas en Venezuela: la mayor fuente de ingresos que financia al Gobierno de Venezuela ahora está controlada por EE.UU.”, afirmó Wright sobre la industria petrolera del país.

    “Si impulsan un cambio positivo que beneficia a los estadounidenses y mejora las oportunidades de vida de los venezolanos, ese dinero fluirá. Si se desvían de ese camino, tenemos una enorme influencia”, agregó.

