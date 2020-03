Viajero italiano, primer casos de coronavirus en República Dominicana

Un viajero italiano es el primer caso confirmado del nuevo coronavirus en República Dominicana, informó este domingo el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.

El hombre de 62 años llegó el pasado 22 de febrero al país caribeño, procedente de Pesaro, Italia. Dos días después comenzó a presentar síntomas de fiebre, tos persistente y malestar general, por lo que fue aislado, dijo Sánchez en rueda de prensa.

Sometido a exámenes, dio positivo a COVID-19, así como a influenza B, y su estado es estable, agregó.

De esta manera, Dominicana se convierte en el cuarto país latinoamericano en registrar casos del nuevo coronavirus, luego de Brasil, México y Ecuador.

Sánchez informó que se esperan resultados de pruebas realizadas a otro posible contagiado, un ciudadano francés que comenzó a presentar síntomas de fiebre y tos el viernes, nueve días después de ingresar a República Dominicana.

Ambos están en cuarentena. "A estos pacientes no podemos permitirles que salgan absolutamente a ningún lugar, ni pueden retornar a su país hasta tanto no estemos seguros de que no pueden transmitir (el virus)", expresó Sánchez.

El gobierno dominicano había ordenado el viernes la suspensión por 30 días de los vuelos desde Milán, debido al avance de la enfermedad en esa ciudad italiana. La medida entró en vigor de inmediato y afecta a cuatro vuelos semanales que llegan a Santo Domingo y a La Romana.

República Dominicana, economía fuertemente dependiente del turismo, recibe mensualmente unos 8.000 visitantes italianos.

Desde que se registraron los primeros casos de coronavirus en China, el país estableció controles en aeropuertos y puertos.

El jueves, las autoridades impidieron el desembarco de los pasajeros de un crucero que llegó al puerto de La Romana, tras determinarse ocho casos sospechosos de coronavirus entre las 1,512 pasajeros y tripulantes a bordo.

En las últimas semanas, unas 30 personas han estado en vigilancia epidemiológica en Dominicana, tras llegar provenientes de China u otros países con alta incidencia de coronavirus. Salvo el italiano y el francés aislados, ninguno ha desarrollado síntomas, según el Ministerio de Salud Pública.

La Sociedad Dominicana de Infectología recomendó a la población abstenerse de viajar, evitar aglomeraciones, visitar a personas enfermas o mantener medidas de higiene personal.

Por el nuevo coronavirus se han registrado unas 3,000 muertes y más de 87,000 casos en 64 países, la mayoría en China (2,870 muertes y unos 80,000 casos).