Panamá, 15 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Petrolero sancionado

    Video: Estados Unidos intercepta a buque petrolero Verónica III, de bandera panameña, por violar bloqueo de crudo

    EFE
    Video: Estados Unidos intercepta a buque petrolero Verónica III, de bandera panameña, por violar bloqueo de crudo
    Fotografía difundida en la cuenta oficial en X @DeptofWar del Departamento de Guerra de Estados Unidos de uno de sus helicópteros interceptando un buque petrolero en el océano Índico. EFE/ @deptofwar

    El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este domingo que interceptó en el océano Índico a otro petrolero que, según Washington, violaba el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo en el Caribe relacionadas con Venezuela y Cuba y trató de escapar del cerco estadounidense.

    Durante la noche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una visita de derecho de inspección, interdicción marítima y abordaje del Verónica III sin incidentes en el área de responsabilidad del Indopacom (Comando Indo-Pacífico)”, reveló el Pentágono en un mensaje en X acompañado por un video de la operación.

    Según las Fuerzas Armadas estadounidenses, “el buque intentó desafiar la cuarentena ordenada por el presidente (estadounidense Donald) Trump, con la esperanza de escabullirse”.

    “Lo seguimos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo neutralizamos. Ninguna otra nación tiene el alcance, la resistencia ni la voluntad para hacer algo así. Las aguas internacionales no son un santuario. Por tierra, mar o aire, te encontraremos y haremos justicia”, añade el escrito.

    El Veronica III, identificado como un buque de bandera panameña por el sitio de rastreo Marine Traffic, es uno de los alrededor de 16 tanqueros sancionados que habrían intentado eludir el bloqueo de Estados Unidos, según The New York Times, entre ellos el Aquila II, interceptado por Washington el pasado 9 de febrero también en el Índico.

    Video: Estados Unidos intercepta a buque petrolero Verónica III, de bandera panameña, por violar bloqueo de crudo
    Según las Fuerzas Armadas estadounidenses, “el buque intentó desafiar la cuarentena ordenada por el presidente (estadounidense Donald) Trump, con la esperanza de escabullirse”. Foto Departamento de Guerra de Estados Unidos

    Según publicó el Times a principios de enero, para tratar de escabullirse del alcance estadounidense, el Veronica III habría asumido el nombre de ‘DS Vector’ y falseado sus coordenadas para fingir que estaba situado frente a la costa de Nigeria.

    Desde diciembre de 2025, Estados Unidos aplica una “cuarentena” marítima sobre petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, dentro de la llamada Operation Lanza del Sur, en la que ya se han abordado o incautado al menos ocho buques. Estas limitaciones incluyen envíos de crudo a Cuba.

    Video: Estados Unidos intercepta a buque petrolero Verónica III, de bandera panameña, por violar bloqueo de crudo
    Vista de los marines de Estados Unidos tomando control del Buque Verónica III. Cortesía Departamento de Guerra de Estados Unidos.

    Trump también ordenó aranceles a los países que envíen petróleo a la nación caribeña, un mecanismo de presión que está estrangulando a la isla.

    El objetivo declarado es impedir que se venda petróleo venezolano fuera de los canales autorizados por Washington y cortar ingresos a redes consideradas aliadas de Rusia, Irán o la propia Cuba.

    “El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus testaferros la libertad de movimiento en el dominio marítimo”, insistieron hoy las Fuerzas Armadas estadounidenses en su mensaje.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Crisis energética en Cuba obliga a mudar a Panamá los partidos de la eliminatoria mundialista de baloncesto. Leer más
    • Cepanim: jubilados deberán registrarse en web del MEF para recibir pago en junio de 2026. Leer más
    • Imputan cargos y ordenan detención provisional a mujer que fingía ser arquitecta del Metro. Leer más
    • La naviera china Cosco afirma que su puerto de Chancay no afecta a la soberanía peruana. Leer más
    • Parque Omar informa que no ha autorizado el ‘Primer Encuentro de Therians en Panamá’. Leer más
    • Morgan Stanley prevé que el gobierno de Mulino intentará reabrir la mina Cobre Panamá por decreto. Leer más
    • Después de años de espera, inauguran el puente vehicular de La Cabima. Leer más