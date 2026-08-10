Volcán Puracé emite ceniza y gases en suroeste de Colombia y afecta aeropuerto de Popayán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El volcán Puracé, situado en el departamento colombiano del Cauca (suroeste), y que desde finales del mes pasado está en alerta naranja por riesgo de una erupción, hizo este lunes una emisión de cenizas y gases en coincidencia con el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país y que deja más de 20 muertos.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Puracé, que hace parte de la cadena volcánica de Los Coconucos, continúa con un aumento de energía sísmica y de la temperatura de las emisiones de ceniza y de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono.

Esa situación llevó a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) a ordenar el cierre temporal del aeropuerto Guillermo León Valencia, de Popayán, capital del Cauca, por el riesgo que suponen la ceniza y los gases para la navegación aérea.

🇨🇴 El volcán Puracé, en el departamento colombiano del Cauca, registró este lunes una emisión de cenizas y gases, mientras Colombia era sacudida por un terremoto de magnitud 7,4.



El Servicio Geológico del país (SGC) aclaró que la actividad volcánica no está relacionada con el… pic.twitter.com/FSSTMvNh2q — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 10, 2026

“Informamos que las operaciones aéreas en el Aeropuerto de Popayán se encuentran suspendidas temporalmente debido a presencia de ceniza del volcán Puracé reportada por el Servicio Geológico Colombiano”, indicó la Aerocivil en un comunicado.

El cierre del aeropuerto de Popayán se suma al de otras siete terminales aéreas que sufrieron daños en su estructura por el terremoto de este lunes en Colombia: Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

🚨 #Atención | Informamos que las operaciones aéreas en el Aeropuerto de #Popayán se encuentran suspendidas temporalmente debido a presencia de ceniza del volcán Puracé reportada por el @sgcol.



Recomendamos mantener contacto con tu aerolínea para conocer cambios en itinearios. — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) August 10, 2026

El Servicio Geológico descartó sin embargo que la emisión de ceniza del volcán Puracé tenga relación directa con el terremoto, cuyo epicentro fue en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, pues explicó que son fenómenos naturales independientes.

El Puracé está ubicado a 27 kilómetros de Popayán y es uno de los 15 conos que conforman la cadena volcánica de los Coconucos. Su última erupción de magnitud considerable ocurrió en marzo de 1977, aunque desde 2021 viene presentando cambios paulatinos en su actividad.