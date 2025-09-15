Panamá, 15 de septiembre del 2025

    Washington logra un acuerdo con Pekín para que TikTok EU pase a control estadounidense

    EFE
    El presidente estadounidense Donald Trump dijo que el diálogo comercial en Madrid entre su país y China había transcurrido "muy bien".

    El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este lunes el cierre de un acuerdo con China sobre TikTok para que su propiedad quede en manos estadounidenses, aunque rehusó dar detalles de la operación.

    “El marco del acuerdo es que (TikTok) cambie a una propiedad controlada por Estados Unidos, pero eso lo tendrán que confirmar los líderes el viernes. Nosotros ponemos un marco, ellos tendrán que confirmar el acuerdo”, dijo Bessent, en referencia a la llamada que mantendrán los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

    “No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo porque es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya se han acordado”, añadió el secretario del Tesoro estadounidense en declaraciones a los medios de comunicación en Madrid, a las puertas del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se reunió con una delegación china encabezada por el viceprimer ministro He Lifeng.

    El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent (2d), tras su reunión con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, este lunes en Madrid . EFE/ J.J. Guillén

    Minutos antes de las declaraciones de Bessent, Donald Trump anunciaba en su red social un acuerdo que iba a “encantar” a los jóvenes estadounidenses.

    Trump había establecido de plazo hasta el 17 de septiembre para que la matriz china de TikTok (ByteDance) vendiera la filial de la red social en Estados Unidos, ya que no veía con buenos ojos que el Gobierno de Pekín pudiera tener acceso a datos de millones de ciudadanos.

    Bessent y el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, explicaron que el pacto ha sido posible gracias a la intervención de Trump y a la “gran consideración que tiene por el presidente Xi”, porque, “cuando tienen respeto el uno por el otro, las delegaciones también se respetan”.

    Al margen del acuerdo sobre TikTok, Bessent y Greer explicaron que las negociaciones para un acuerdo arancelario continuarán con una quinta ronda de conversaciones, previsiblemente dentro de un mes en un lugar aún por determinar.

    La cuarta ronda de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China se está celebrando en Madrid, tras las celebradas en Ginebra, Londres y Estocolmo, y está previsto que se prolongue hasta el próximo miércoles.

    EFE

    Agencia de noticias

