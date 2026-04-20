Panamá, 20 de abril del 2026

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    Tensiones en Medio Oriente

    Xi aboga por un alto el fuego inmediato y garantizar la navegación libre en Ormuz

    EFE
    Xi aboga por un alto el fuego inmediato y garantizar la navegación libre en Ormuz
    Xi Jinping, presidente de China. EFE

    El presidente chino, Xi Jinping, abogó este lunes en una conversación teléfonica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, por un alto el fuego “inmediato e integral” y por asegurar una libre navegación por el estrecho de Ormuz.

    En medio de las expectativas por la segunda ronda de negociación entre Irán y Estados Unidos, el mandatario chino insistió en que las disputas deben resolverse por medios políticos y diplomáticos y apoyó todos los esfuerzos que contribuyan a restablecer la paz, informó la agencia estatal Xinhua.

    Xi aboga por un alto el fuego inmediato y garantizar la navegación libre en Ormuz
    Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudí

    En la conversación, Xi pidió un alto el fuego “inmediato e integral” y defendió que el estrecho de Ormuz permanezca abierto al tránsito normal, lo que, según afirmó, responde a los intereses comunes de los países de la región y de la comunidad internacional.

    EFE

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