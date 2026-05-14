Xi asegura que el ‘gran’ plan Chino es compatible con hacer a Estados Unidos grande de nuevo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, invitó este jueves a su homólogo chino, Xi Jinping, y a su esposa, Peng Liyuan, a visitar la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre, durante el banquete de Estado celebrado en Pekín con motivo de su visita oficial a China.

La invitación, formulada por Trump durante su discurso ante Xi, fija por primera vez una fecha concreta para una futura visita del mandatario chino a Washington.

En su intervención, el líder republicano calificó la relación entre Estados Unidos y China de “una de las más importantes de la historia” y la definió como “muy especial”, al tiempo que brindó por la “prosperidad” de ambos países y por un futuro “brillante” para los vínculos bilaterales.

BEIJING (China), 14/05/2026.- Los presidentes de China, Xi Jinping (I), y de Estados Unidos, Donald Trump (D), se saludan en Pekín. EFE/EPA/Maxim Shemetov / POOL

Trump repasó además distintos episodios históricos para subrayar los lazos entre ambas naciones y aseguró que la relación entre ambos pueblos se ha construido sobre “250 años de comercio y respeto mutuo”.

El presidente estadounidense evocó referencias históricas que iban desde la publicación de textos de Confucio por Benjamin Franklin hasta la participación de trabajadores chinos en la construcción del ferrocarril estadounidense o el apoyo de Theodore Roosevelt a la creación de la Universidad Tsinghua, alma mater de Xi.

“Los estadounidenses y los chinos compartimos muchas cosas en común. Valoramos el trabajo duro, el valor y los logros. Amamos a nuestras familias y a nuestros países”, afirmó Trump.

El presidente chino Xi Jinping y el estadounidense Donald Trump asisten a una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. EFE/EPA/Maxim Shemetov / POOL

“Tenemos la oportunidad de apoyarnos en esos valores para crear un futuro de mayor prosperidad, cooperación, felicidad y paz para nuestros hijos”, añadió.

En tanto, el presidente chino, Xi Jinping, aseguró este jueves en la apertura del banquete de honor a Trump, que las aspiraciones del “gran rejuvenecimiento” chino son compatibles con las de “hacer Estados Unidos grande de nuevo”, como se conoce al movimiento “Make America Great Again”.

La cena de gala tuvo lugar en uno de los salones del Gran Palacio del Pueblo de Pekín y reunió a altos cargos de ambos países y a empresarios de algunas de las principales compañías estadounidenses y chinas.