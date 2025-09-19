Xi dice que China respeta ‘la voluntad de las empresas’ tras hablar con Trump sobre TikTok

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente chino, Xi Jinping, aseguró este viernes, durante una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que China “respeta la voluntad de las empresas”, en referencia al acuerdo que permitiría que TikTok siga operando en Estados Unidos.

“La posición de China sobre el asunto de TikTok es clara: el Gobierno chino respeta la voluntad de las empresas y se complace en que lleven a cabo negociaciones comerciales sobre la base de las reglas del mercado y que alcancen una solución conforme a las leyes y regulaciones chinas que equilibre los intereses”, afirmó Xi, según la transcripción de la conversación difundida por medios estatales chinos.

“Esperamos que Estados Unidos proporcione un entorno empresarial abierto, justo y no discriminatorio para que la empresas chinas inviertan en su territorio”, agregó el mandatario chino.

Durante la charla, que fue “pragmática, positiva y constructiva”, Xi subrayó la “importancia” de las relaciones entre China y Estados Unidos y destacó que ambos países “pueden complementarse y prosperar juntos, en beneficio tanto de ellos como del mundo”.

“Para concretar esta visión, ambas partes deben encontrarse a mitad de camino y esforzarse por lograr respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de beneficio compartido”, aseveró Xi, quien agregó que Pekín y Washington “pueden seguir gestionando adecuadamente los asuntos destacados de la relación bilateral y luchar por resultados en los que todos ganen”.

“Estados Unidos debe abstenerse de adoptar medidas comerciales restrictivas unilaterales para evitar dañar los logros alcanzados tras múltiples rondas de consultas”, advirtió.

En la llamada, y según la transcripción publicada por medios chinos, Trump definió la relación bilateral entre Estados Unidos y China como “la más importante del mundo”, al tiempo que recalcó que Washington “apoyará las consultas entre ambos equipos para resolver adecuadamente el asunto de TikTok”.

Este diálogo llegó tras la cuarta ronda de negociaciones entre ambas potencias en Madrid, donde se anunció un “marco básico” para resolver el caso TikTok.

También se produjo después de que Washington y Pekín asegurasen esta semana haber reducido barreras a la inversión y avanzado en cooperación económica, además de haber concretado el citado marco que permita a la aplicación continuar en Estados Unidos.