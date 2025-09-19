Panamá, 19 de septiembre del 2025

    |
    Acercamiento internacional

    Xi Jinping y Donald Trump inician su llamada telefónica, según medios oficiales chinos

    EFE
    Xi Jinping y Donald Trump inician su llamada telefónica, según medios oficiales chinos
    Combo de fotografías donde se observa al presidente de China, Xi Jinping, y al presidente de EUA., Donald Trump. EFE/EPA/ Paolo Aguilar / Mohammed Badra Archivo

    Los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jingping, conversan por teléfono este viernes sobre distintos temas bilaterales relacionados con el comercio o con la plataforma TikTok, con la expectativa de que ambos acuerden detalles para que la exitosa aplicación pueda seguir operando en territorio estadounidense.

    La llamada fue anunciada por Trump.

    El presidente Xi Jinping está hablando con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por teléfono”, indica un escueto comunicado difundido por la Cancillería china.

    Hasta ahora, Pekín no había confirmado la llamada, anunciada por Trump, ni había avanzado expectativas sobre el contenido de la conversación, en la que se espera que los líderes sellen un acuerdo para que TikTok pueda seguir operando en Estados Unidos.

    Información en desarrollo...

    EFE

    Agencia de noticias

