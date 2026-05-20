Panamá, 20 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Xi y Putin extienden el Tratado Bilateral de Buena Vecindad entre sus países

    EFE
    Xi y Putin extienden el Tratado Bilateral de Buena Vecindad entre sus países
    El presidente ruso Vladimir Putin es recibido por el presidente chino Xi Jinping durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 20 de mayo de 2026. EFE

    Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, acordaron este miércoles en Pekín la extensión del Tratado Bilateral de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa de cuya firma inicial se cumplieron hoy 25 años.

    El mandatario chino destacó ante su homólogo ruso, de visita oficial en el país asiático, que el documento estableció “la base para una amistad duradera y la coordinación estratégica” entre ambos países.

    Al inicio de la reunión de los dos líderes en el Gran Palacio del Pueblo, situado a un costado de la plaza de Tiananmen, Xi dijo una vez más que en el cuarto de siglo transcurrido desde que suscribieron por primera vez este tratado, el escenario internacional ha atravesado “cambios significativos”, a la vez que advirtió del retorno a la “ley de la selva” en las relaciones internacionales.

    Xi y Putin extienden el Tratado Bilateral de Buena Vecindad entre sus países
    El presidente ruso Vladimir Putin es recibido por el presidente chino Xi Jinping durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 20 de mayo de 2026. EFE

    Ante este panorama, el gobernante sostuvo que el carácter anticipatorio, la base científica y la relevancia contemporánea del documento “han sido cada vez más evidentes”.

    China, agregó Xi, trabajará con Rusia para defender los principios del acuerdo y avanzar “mano a mano” en la coordinación estratégica.

    El Tratado de Buena Vecindad sino-ruso lo firmaron Putin y el entonces presidente chino Jiang Zemin en Moscú en julio de 2001 para dar un nuevo impulso a las relaciones entre los dos países.

    Entonces, Pekín y Moscú se comprometieron a crear un mundo “multipolar” frente a la hegemonía de Estados Unidos y un “orden internacional nuevo, racional, justo, democrático, estable y de no confrontación”.

    Xi y Putin extienden el Tratado Bilateral de Buena Vecindad entre sus países
    El presidente ruso Vladimir Putin (I) es recibido por el presidente chino Xi Jinping (I) durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 20 de mayo de 2026. EFE

    Está previsto que los dos líderes firmen al término de su cumbre unos cuarenta acuerdos, lo que incluirá una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de su asociación y cooperación estratégica, y otra sobre el advenimiento de un nuevo orden mundial y unas relaciones internacionales de nuevo tipo.

    La visita de Putin se produce una semana después de que pasara por Pekín el presidente estadounidense, Donald Trump, en una visita de dos días que ‘reseteó’ las relaciones entre el país asiático y el norteamericano y en la que se trataron las crisis de Irán y Ucrania, la cuestión taiwanesa y la guerra comercial, entre otros asuntos.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estas son las fechas de vacaciones del primer trimestre 2026, según el Meduca. Leer más
    • Gobierno iniciará registro de viviendas y áreas forestales que podrían ser impactadas por el tren Panamá-David. Leer más
    • Capturan en Barú a estadounidense que trabajaba como gerente y era requerido por un tribunal de Oklahoma. Leer más
    • Fuerzas armadas de 12 naciones entrenarán en Panamá para custodiar el Canal. Leer más
    • Amador: 28 años de concesiones incumplidas, litigios y omisión estatal. Leer más
    • Asesinan a una fiscal del Ministerio Público en Pueblo Nuevo. Leer más
    • Cepanim: Así calculará el MEF el monto que recibirá cada beneficiario. Leer más