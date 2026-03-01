Panamá, 01 de marzo del 2026

    CONFLICTO

    Ya son ocho los muertos tras caer un misil iraní cerca de Jerusalén

    EFE
    Un hombre observa los escombros tras el ataque con cohetes iraníes que impactó Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, Israel, el 1 de marzo de 2026. EFE

    Ocho personas murieron tras el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, según la última información del servicio de búsqueda y rescate israelí Zaka, en un ataque que ha provocado también 23 heridos.

    Israel ha registrado menos de diez impactos de misiles de Irán, según portavoz militar

    El misil impactó en una zona residencial, según los vídeos compartidos por los servicios de emergencias, y dañó varios edificios. Con estas nuevas víctimas mortales, ya son nueve los muertos por impactos de misiles en Israel desde que este sábado comenzó la operación contra Irán.

    Según el servicio de emergencias MDA, el proyectil impactó sobre “varios edificios” y fueron evacuados al hospital 23 heridos, dos de ellos graves y tres moderados.

    La Policía informó de que “como resultado del impacto directo, el edificio, donde se alojaban civiles, sufrió graves daños y se derrumbó”.

    En la nota, indicó que los servicios de emergencias están buscando personas atrapadas entre los escombros.

    Otro servicio de emergencias, United HAtzala, informó de que hay ocho edificios afectados por el impacto.

    EFE

    Agencia de noticias

