Panamá, 12 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Zelenski acusa a Putin de querer presentar su cita con Trump como una ‘victoria personal’

    EFE
    Zelenski acusa a Putin de querer presentar su cita con Trump como una ‘victoria personal’
    El presidente Zelenski acusó a Putin de presentar su cita con el presidente estadounidense Donald Trump como una "Victoria personal". ARCHIVO

    El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó este lunes 11 de agosto, a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de querer utilizar como una “victoria personal” su próximo encuentro con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

    “Putin solo está decidido a presentar su encuentro con Estados Unidos como su victoria personal y a seguir actuando como hasta ahora, aplicando la misma presión a Ucrania como antes”, dijo Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de X.

    Zelenski hizo estas afirmaciones, en las que aludió a la cita entre Trump y el presidente ruso en Alaska (Estados Unidos) prevista para el viernes, tras haber recibido un informe de la inteligencia y del ejército de su país sobre Putin y lo que el jefe de Estado de Rusia está dispuesto a hacer.

    “Hasta ahora, no hay indicio alguno de que los rusos hayan recibido señales para prepararse a una situación de posguerra. Al contrario”, afirmó el jefe de Estado ucraniano, que señaló que Moscú actualmente redespliega fuerzas y tropas, algo que sugiere “preparativos para nuevas operaciones ofensivas”.

    Zelenski apuntó que mantiene a sus socios informados, entre otras cosas, sobre la situación en el terreno en su país, invadido por Rusia dese febrero de 2022, y sobre sus iniciativas diplomáticas.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tres consorcios en carrera por millonario proyecto de construcción de la carretera Panamericana Oeste. Leer más
    • Confirmado: Peaje para el Cuarto Puente y ampliación de carretera en Panamá Oeste. Leer más
    • Panamá Sub-15 cae en penales ante Estados Unidos y jugará por el tercer lugar del Campeonato de Niños de Concacaf. Leer más
    • Continúan las agroferias este 9 de agosto: conozca qué productos estarán disponibles y dónde adquirirlos. Leer más
    • Canal de Panamá construirá la ‘NASA’ del transporte marítimo. Leer más
    • Cobertura y monto crecen: contrato único de mantenimiento de áreas verdes en la capital. Leer más
    • Japón financia la línea 3 del Metro que conectará la capital con Panamá Oeste. Leer más