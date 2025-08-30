Panamá, 30 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Zelenski advierte de que Rusia está preparando una nueva ofensiva a gran escala

    EFE
    Zelenski advierte de que Rusia está preparando una nueva ofensiva a gran escala
    El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en Kiev, Ucrania, el 24 de agosto de 2025.EFE/SERGEY DOLZHENKO

    El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido que Rusia se está preparando para lanzar una nueva ofensiva a gran escala y dijo que la concentración de tropas en las cercanías de Pokrovsk es de unos 100.000 soldados lo que hace que esa región de Ucrania este en grave peligro.

    “La concentración de tropas en la región alcanza los 100,000 soldados, según los datos que tenemos esta mañana”, dijo Zelenski en un encuentro con periodistas según al agencia Interfax Ucrania.

    Los rusos, según el presidente, preparan un nuevo ataque pero Ucrania está preparada.

    Pokrova es una ciudad minera en el sur de la región de Donesk y antes de la guerra tenía cerca de 60,000 habitantes pero ha perdido población porque mucha gente se ha ido debido al constante asedio ruso.

    En las últimas semanas las región en torno a la ciudad se ha convertido en el epicentro de los combates sin que los rusos hayan logrado hasta ahora apropiarse de la misma que es un nudo de transporte importante.

    Por otra parte, las autoridades de la región de Zaporiya reportaron una serie de ataques rusos con misiles y drones en los que resultó muerta al menos una persona y 28 fueron heridos.

    En total hubo doce ataques con distintos tipos de armas, según el gobernador Ivan Fedorov en Telegram. Rusa se anexionó en 2002 Zaporiya pero no ha logrado el control completo de la región.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Juez suspende cumplimiento de pena de 32 meses de prisión a la exministra Alma Cortés. Leer más
    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • Este viernes también hay Agroferias del IMA; conoce en qué provincias. Leer más
    • Anuncian el retorno de Chiquita a Panamá; Gobierno firmó memorando de entendimiento con la bananera. Leer más
    • Estos son los puntos de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 28 de agosto. Leer más
    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • ¿Quién administrará los nuevos puertos? El Canal de Panamá prepara licitación abierta. Leer más