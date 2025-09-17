Panamá, 17 de septiembre del 2025

    Zelenski aspira a movilizar 1,265 millones de euros más para comprar armas a Estados Unidos

    EFE
    El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. EFE

    El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aspira a movilizar en octubre de entre sus aliados europeos otros 1,500 millones de dólares, unos 1,265 millones de euros, para comprar misiles de sistemas Patriot y otros tipos de armamento que Estados Unidos está dispuesto a enviar a Ucrania si otros países pagan la factura.

    Esta cantidad de dinero adicional se sumaría a los más de 2,000 millones de dólares, 1,687 millones de euros, que Ucrania ya tiene apalabrados con Países Bajos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Letonia y Canadá para adquirir material militar estadounidense.

    “Hemos recibido ya unos 2,000 millones de dólares”, dijo Zelenski en una rueda de prensa celebrada en Kiev este miércoles con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

    “En octubre recibiremos dinero adicional. Creo que tendremos en torno a 3,500 ó 3,600 millones (de dólares)”, declaró el presidente ucraniano, citado por la agencia ucraniana Ukrinform, sobre la cantidad total que prevé movilizar.

    Zelenski destacó que Ucrania ya prepara los pedidos para la compra de los dos primeros paquetes de armamento, que tendrán un valor de 500 millones de dólares cada uno.

    Entre el armamento que llegará a Ucrania si la compraventa acaba concretándose, Zelenski mencionó municiones para sistemas antimisiles Patriot y para lanzacohetes móviles HIMARS.

    EFE

    Agencia de noticias

