Zelenski confía en que el pacto con Trump sea un paso para tener garantías de seguridad

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confió este viernes en que el acuerdo económico que prevé firmar con Estados Unidos sea un primer paso para obtener “verdaderas garantías de seguridad” para su país.

President Trump hosts President Zelenskyy in the Oval Office — and announces an agreement on rare earth elements will be signed later this afternoon pic.twitter.com/9OCfx1icBD