Zelenski denuncia el ataque aéreo masivo de Rusia con 477 drones, que causó muerte piloto

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció un ataque masivo ruso en la noche del sábado con 477 drones y 60 misiles, que dejó un piloto muerto y seis heridos en Slima, en el centro de Ucrania, y otros tres en Limán, en el este.

“Casi durante toda la noche, las alertas sonaron en toda Ucrania, 477 drones, la mayoría de ellos ruso-iraníes ‘Shahed’ volaron sobre nuestros cielos junto a 60 misiles de varios tipos”, escribió Zelenski en su cuenta de la red social X, al aludir a una ofensiva rusa en la que perdió la vida un piloto de la Fuerza Aérea y en el que se registraron varias personas heridas.

“Trágicamente, mientras repelía el ataque, murió nuestro piloto de F-16, Maxim Ustimenko”, dijo Zelenski sobre el militar que perdió la vida en un misión defensiva en la que logró destruir siete objetivos aéreos antes de morir.

