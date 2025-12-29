Panamá, 29 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CONFLICTO

    Zelenski dice que está listo para reunirse con Putin tras su último encuentro con Trump

    EFE
    Zelenski dice que está listo para reunirse con Putin tras su último encuentro con Trump
    Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. EFE

    El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que está listo para reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para abordar la paz en la guerra ruso-ucraniana tras el último encuentro del líder del país invadido por Rusia con el jefe de Estado estadounidense, Donald Trump.

    +info

    Trump tras reunión con Zelenski: ‘Nos estamos acercando’ a un acuerdo sobre Ucrania

    “Cómo encontrarnos, en qué formato, nos da igual. Estamos listos”, dijo Zelenski en unas declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform este lunes, tras el encuentro de tres horas con Trump que mantuvo el presidente ucraniano el domingo en la residencia de Mar-a-Lago (Florida).

    Zelenski también indicó, sin embargo, que Moscú debe ser coherente en lo que dice y hace su presidente, en vista de que Rusia mantiene sus ataques contra Ucrania.

    “Es importante que las acciones y las palabras del líder ruso coincidan”, comentó Zelenski, quien dijo que le parecía “un poco extraño” que Putin dijera a Trump que “quiere acabar la guerra”, pero, por otro lado, “comunica abiertamente en los medios, en todos sus mensajes, que está preparado y que quiere continuar con la guerra”.

    “Nos ataca con misiles, habla abiertamente de ello, se regocija por los resultados de la destrucción de infraestructuras civiles, da órdenes a sus generales sobre dónde ir, qué capturar, etcétera”, agregó Zelenski.

    El presidente ucraniano hizo estas declaraciones después de su cita del domingo con Trump, donde ambos proyectaron un mensaje de avances hacia la paz, aunque no cerraron un pacto y tampoco resolvieron “cuestiones espinosas” pendientes.

    El encuentro llegó después de una llamada entre Trump y Putin, y tras varias reuniones entre Zelenski y funcionarios del gobierno de Trump.

    Zelenski y Trump adelantaron que tanto Rusia como Ucrania acordaron crear “grupos de trabajo” compuestos por los principales colaboradores del presidente estadounidense para finalizar un acuerdo de paz sobre el conflicto en Ucrania “en las próximas semanas”.

    Sin embargo, no especificaron fechas para las reuniones de estos grupos, ni tampoco lugares.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Titular del MOP confirma cobro de peaje en carriles rápidos de la vía Centenario y autopista Panamá Oeste. Leer más
    • Sala Tercera de la Corte: multa impuesta por el MOP al consorcio Cuarto Puente no es ilegal. Leer más
    • Ifarhu prevé pagar el tercer PASE-U 2025 a partir de enero de 2026. Leer más
    • Gobierno de Panamá ordena la inmediata restauración del monumento chino en el mismo sitio, en el Mirador del Puente de las Américas. Leer más
    • Tres consorcios compiten por contrato de $26.1 millones para la recuperación de la Cinta Costera y Amador. Leer más
    • Demuelen monumento chino en el Mirador del Puente de las Américas; Alcaldía de Arraiján defiende la decisión. Leer más
    • Presidente Mulino califica de ‘imperdonable’ la demolición del monumento chino y anuncia que será reconstruido. Leer más