Zelenski nombra oficialmente a un equipo para las negociaciones de paz

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, nombró de forma oficial este sábado a los integrantes de una delegación para unas posibles negociaciones de paz, que estará encabezada por el jefe de la Oficina Presidencial, Andrí Yermak.

Formarán parte también el ministro de Asuntos Exteriores, Andrí Sibiga; el ministro de Defensa, Rustem Umérov, y el jefe adjunto de la Oficina Presidencial, Pavlo Palisa.

Answering journalists’ questions in Kyiv after the meeting of the leaders, I mentioned that many partners acknowledged Ukraine’s significant diplomatic progress in Jeddah. pic.twitter.com/rgD0ylzycJ