Zelenski pide negociaciones constructivas y lamenta señales negativas de Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó este domingo la necesidad de que las negociaciones de paz en Estados Unidos sean constructivas, al tiempo que lamentó que las señales reales que llegan de Rusia sean solo negativas.

“Estamos avanzando bastante rápido y nuestro equipo en Florida ha estado trabajando con la parte estadounidense. También se invitó a representantes europeos. Es importante que estas negociaciones sean constructivas, y mucho depende de que Rusia sienta la necesidad de poner fin a la guerra de verdad y que no se trate de un juego retórico o político por parte de Rusia”, escribió Zelenski en un mensaje en su cuenta de X.

En Miami (Florida) se están celebrando conversaciones entre el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, y los representantes estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner sobre el plan de paz para Ucrania, después de que estos se reunieran el viernes con enviados ucranianos y europeos.

I spoke with the Prime Minister of Norway, @jonasgahrstore. We discussed in detail the diplomatic work underway these days.



Pero, según dijo hoy el presidente ucraniano, “por desgracia, las señales reales que llegan de Rusia son solo negativas”.

“Los ataques en el frente, los crímenes de guerra rusos en las zonas fronterizas y los ataques a nuestra infraestructura no hacen más que continuar. Es necesario que el mundo no guarde silencio sobre todo esto”, dijo.

Al mismo tiempo afirmó que existe la sensación generalizada de que, tras el trabajo que está realizando ahora el equipo diplomático ucraniano en Estados Unidos, “convendría celebrar consultas en un círculo más amplio” con los socios europeos.

Zelenskí señaló que habló con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, y le informó en detalle sobre la labor diplomática de estos días.

Agradeció a Noruega su disposición a seguir ayudando, tanto en lo que respecta a la presión sobre Rusia como a la recuperación tras los ataques rusos, así como en materia de resiliencia energética.