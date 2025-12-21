Panamá, 21 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Conversaciones

    Zelenski pide negociaciones constructivas y lamenta señales negativas de Rusia

    EFE
    Zelenski pide negociaciones constructivas y lamenta señales negativas de Rusia
    El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una foto de archivo. EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

    El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó este domingo la necesidad de que las negociaciones de paz en Estados Unidos sean constructivas, al tiempo que lamentó que las señales reales que llegan de Rusia sean solo negativas.

    “Estamos avanzando bastante rápido y nuestro equipo en Florida ha estado trabajando con la parte estadounidense. También se invitó a representantes europeos. Es importante que estas negociaciones sean constructivas, y mucho depende de que Rusia sienta la necesidad de poner fin a la guerra de verdad y que no se trate de un juego retórico o político por parte de Rusia”, escribió Zelenski en un mensaje en su cuenta de X.

    En Miami (Florida) se están celebrando conversaciones entre el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, y los representantes estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner sobre el plan de paz para Ucrania, después de que estos se reunieran el viernes con enviados ucranianos y europeos.

    Pero, según dijo hoy el presidente ucraniano, “por desgracia, las señales reales que llegan de Rusia son solo negativas”.

    “Los ataques en el frente, los crímenes de guerra rusos en las zonas fronterizas y los ataques a nuestra infraestructura no hacen más que continuar. Es necesario que el mundo no guarde silencio sobre todo esto”, dijo.

    Al mismo tiempo afirmó que existe la sensación generalizada de que, tras el trabajo que está realizando ahora el equipo diplomático ucraniano en Estados Unidos, “convendría celebrar consultas en un círculo más amplio” con los socios europeos.

    Zelenskí señaló que habló con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, y le informó en detalle sobre la labor diplomática de estos días.

    Agradeció a Noruega su disposición a seguir ayudando, tanto en lo que respecta a la presión sobre Rusia como a la recuperación tras los ataques rusos, así como en materia de resiliencia energética.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gobierno contrata a multinacional estadounidense para diseñar el quinto puente sobre el Canal. Leer más
    • Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: así será el Intercambiador del Este en Albrook. Leer más
    • Denuncia ante el Ministerio Público frena contrato millonario de piscinas que firmó la Alcaldía de Panamá. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Grupo Cibest acuerda vender Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán. Leer más
    • Trasladan a la directora del Cefere por el caso de La Parce. Leer más
    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más