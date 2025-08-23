Panamá, 23 de agosto del 2025

    Conflicto bélico

    Zelenski subraya en el día de la bandera que no entregara su tierra ‘al ocupante’

    EFE
    Zelenski subraya en el día de la bandera que no entregara su tierra ‘al ocupante’
    Una niña sostiene un cartel con una foto de su padre durante una concentración en apoyo a los prisioneros de guerra y las personas desaparecidas en la Plaza de la Independencia de Kiev, Ucrania, este sábado día de la bandera. EFE/SERGEY DOLZHENKO

    El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo, en un mensaje por el día de la bandera, que no entregará el territorio ucraniano al ocupante.

    “Esta bandera es la meta y el sueño de muchos de nuestros compatriotas en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Y ellos la protegen, la mantienen a salvo, porque saben que no entregaremos nuestra tierra al ocupante”, dijo Zelenski en un mensaje en su cuenta de X.

    La bandera, según Zelenski, da a quienes regresan del cautiverio la sensación de estar en casa y algo que les da fe a quienes viven en los territorios temporalmente ocupados.

    “Esta misma bandera encarna un sentimiento de liberación para quienes rescatamos del cautiverio ruso. Cuando ven los colores ucranianos comprenden que el mal ha terminado”, afirmó.

    “Esta bandera representa todo lo más preciado para cientos de miles de nuestros combatientes, hombres y mujeres de toda Ucrania, que defienden no sólo una zona en particular, no solo Vovjansk o Dobropillia, sino toda nuestra Ucrania, y que arriesgan sus vidas para conquistar el derecho a la existencia de todo nuestro estado”, agregó.

    EFE

    Agencia de noticias

