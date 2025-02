Zelensky bloquea acuerdo con Trump sobre los derechos mineros ‘porque no protege los intereses de Ucrania’

Escuchar audio noticia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó que el Kiev aún no está preparada para firmar el acuerdo que daría acceso a Estados Unidos a minerales críticos de las tierras raras que posee ese país por un monto de 500 mil millones de euros.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, entregó el pasado día 12 en Kiev a Zelenski un borrador de un acuerdo para garantizar la continuidad de la ayuda estadounidense a Kiev a cambio de acceso a estos minerales.

Zelenski, que en Múnich también se reunió con senadores estadounidenses y miembros de la Cámara de Representantes del país norteamericano y dijo que bloquee la firma del acuerdo.

“No he permitido a los ministros firmar el acuerdo porque, en mi opinión, no está preparado para protegernos a nosotros, a nuestros intereses”, declaró a los medios en Múnich, según el periódico Kyiv Independent.

Zelensky: I blocked the agreement with Trump on mineral rights as it does not protect Ukraine interests.



Then he goes diplomatic. It must be legally correct regarding investments and security guarantees. I don’t yet see in the document. 1/ pic.twitter.com/eUmCuec0BA