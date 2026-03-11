2025: Un año de expansión, innovación y compromiso con Panamá

El año 2025 ha sido un período extraordinariamente positivo para nuestra marca. Consolidamos nuestro crecimiento con una expansión estratégica que reafirma nuestro compromiso de ofrecer siempre lo mejor a nuestros clientes y comunidades.

Gracias al trabajo en equipo con nuestros socios estratégicos, aliados comerciales, proveedores y colaboradores, logramos la apertura de 12 nuevos sitios a nivel nacional, fortaleciendo nuestra presencia en puntos clave del país:

7 estaciones en la provincia de Chiriquí

1 estación en la provincia de Herrera

2 estaciones en la provincia de Panamá Oeste

1 estación en la provincia de Panamá

1 estación en la provincia de Colón

Cada apertura representa generación de empleo, impulso a la economía local y mayor acceso a servicios de calidad para miles de panameños.

Estación de servicio Vacamonte 2

Calidad que nos distingue: Gasolinas CleanTec

Uno de los pilares de nuestro crecimiento ha sido la confianza en la calidad de nuestros productos, especialmente nuestras gasolinas CleanTec, desarrolladas con tecnología avanzada que ayuda a mantener el motor más limpio, mejorar el rendimiento y contribuir a una combustión más eficiente.

CleanTec es parte de nuestra visión de ofrecer combustibles que no solo cumplan con los más altos estándares de calidad, sino que también aporten valor real al desempeño de los vehículos y al cuidado del entorno.

Estación de servicio Cubita

Tecnología en todo lo que hacemos

La innovación forma parte esencial de nuestra operación. Integramos tecnología en cada área de nuestro negocio:

⋅ Combustibles de alto desempeño

⋅ Programa de Fidelización con Puma PRIS

⋅ Soluciones para flotas

⋅ Lubricantes de última generación

Esta apuesta por la tecnología nos permite garantizar eficiencia, seguridad, trazabilidad y excelencia operativa en cada uno de nuestros servicios y a todos nuestros clientes que también a través del mejor programa de lealtad del país obtienen beneficios al instante en cada compra

Estación de servicio Frontera

Crecimiento sostenido y visión de futuro

El 2025 fue un año de consolidación y expansión. Con 12 nuevos sitios inaugurados, reafirmamos que seguimos creciendo con paso firme, guiados por la confianza de nuestros clientes y el respaldo de nuestros socios estratégicos.

Agradecemos profundamente a todos nuestros aliados estratégicos por su compromiso y trabajo conjunto, que han hecho posible este logro. Nuestro crecimiento es el resultado de un esfuerzo compartido, de planificación estratégica y de una visión clara: ofrecer siempre lo mejor para Panamá.

Miramos hacia el futuro con optimismo y determinación, comprometidos a continuar expandiéndonos, innovando y fortaleciendo nuestra presencia en el país, llevando calidad, tecnología y servicio a cada comunidad.

Seguimos creciendo para ofrecer siempre lo mejor para todos.