69 años al servicio de la fe pública y del desarrollo nacional

Hoy 30 de abril, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá conmemora 69 años de vida institucional, distinguidos por un compromiso permanente con la fe pública, la ética profesional y el fortalecimiento del desarrollo económico y social del país.

Desde su fundación en 1957, el Colegio ha sido un actor clave en la consolidación de la profesión contable, acompañando la evolución del Estado panameño, del sector privado y del sistema financiero. A lo largo de este período, generaciones de contadores públicos autorizados han contribuido con rigor técnico, independencia y responsabilidad a la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza que sostienen la actividad económica nacional.

La historia del Colegio es también la historia de una profesión que ha sabido adaptarse a los cambios del entorno, fortaleciendo continuamente sus normas, su formación y su rol ante la sociedad. En este escenario, el contador público autorizado reafirma su papel como garante de confianza y valor.

Durante este año, la Junta Directiva ha asumido el compromiso de seguir fortaleciendo al Colegio como una institución sólida, moderna y cercana a sus agremiados. Se han impulsado iniciativas orientadas a la capacitación especializada, el intercambio de conocimiento y el fortalecimiento de los vínculos con organismos nacionales e internacionales, conscientes de que la profesión contable panameña forma parte de una comunidad global y debe mantenerse a la vanguardia de las mejores prácticas. Todo ello, sin perder de vista nuestro deber fundamental: proteger la fe pública y servir al interés colectivo.

Conmemorar 69 años es también una oportunidad para rendir reconocimiento a quienes, desde la fundación del Colegio, han aportado su tiempo, su conocimiento y su liderazgo para construir una institución respetada y confiable. A ellos, así como a nuestros agremiados, comisiones técnicas y equipos de apoyo, expresamos nuestro sincero agradecimiento.

Miramos al futuro con responsabilidad y visión clara. El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá seguirá siendo un espacio de integración, formación y defensa profesional, comprometido con el fortalecimiento institucional del país y con el desarrollo de una profesión que continúa siendo esencial para el buen funcionamiento de nuestra sociedad.

Ricardo A. Carvajal V.

Presidente

Junta Directiva 2025–2026

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá