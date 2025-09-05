80 años del SIP: ‘Industria y Vida: El ciclo del progreso’

Con gran éxito concluyó Industria y Vida: El Ciclo del Progreso, el evento conmemorativo del 80 aniversario del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP). Durante tres días, empresarios, autoridades y expertos nacionales e internacionales compartieron conocimientos y experiencias en torno a los grandes ejes que impulsan a la industria panameña: sostenibilidad, energía y agua, alimentos y bebidas, innovación y tecnología, fortaleciendo así su rol como motor de desarrollo para el país.

La Gala de Premiación Palma de Oro abrió la celebración la primera noche del evento, reconociendo a empresas, organizaciones y periodistas comprometidos con la sostenibilidad, la economía circular y la innovación ambiental. Con la participación de 37 empresas y 30 trabajos periodísticos, la gala destacó grandes y pequeñas industrias, así como organizaciones del sector servicios, consolidándose como una plataforma que visibiliza buenas prácticas y desarrollo responsable en Panamá.

“La industria panameña avanza en un ciclo de progreso donde sostenibilidad, energía, innovación y alimentos se entrelazan para generar soluciones reales a los desafíos locales y globales”, afirmó Raúl Montenegro, presidente saliente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).

Al día siguiente, iniciaron las dos jornadas de agenda académica. En el programa de sostenibilidad, energía y agua, se abordaron temas como biodiversidad, conservación y el nuevo enfoque de desarrollo del Canal de Panamá, presentado por el Dr. Ricaurte Vásquez, con énfasis en el corredor energético, puertos y agua. Los paneles sobre energías renovables, seguridad y resiliencia energética, economía circular y semiconductores, junto con la interconexión eléctrica Panamá-Colombia, destacaron la modernización de la infraestructura y la transición hacia fuentes más limpias.

Durante la segunda jornada, se profundizó en el saneamiento integral de aguas, con la participación de María Fernanda Mendoza y de Ilya de Marotta, quienes compartieron los retos hídricos del país. Además, se analizaron las consecuencias del cambio climático y los procesos competitivos futuros para la participación privada en generación y distribución eléctrica.

El programa de alimentos y bebidas incluyó comercio exterior, integración centroamericana, Mercosur y tratados de libre comercio, con expertos internacionales de países como Colombia, Chile y Costa Rica. También se exploraron los riesgos y oportunidades del sector y su relación con políticas internacionales, junto con la ciencia de los alimentos, uso seguro de aditivos, nuevas regulaciones, casos de éxito empresariales y un conversatorio sobre plásticos, reforzando innovación y sostenibilidad en la industria.

Con este encuentro, el SIP reafirma su papel como motor de desarrollo industrial en Panamá, promoviendo la colaboración entre empresas, autoridades y sociedad para enfrentar los grandes desafíos del país. Industria y Vida: El Ciclo del Progreso deja un legado de innovación, sostenibilidad y aprendizaje, consolidando a la industria panameña como un sector competitivo, responsable y comprometido con el bienestar de las futuras generaciones.