ADIMAQ: Una década construyendo el futuro de Panamá

La Asociación de Distribuidores de Maquinarias (ADIMAQ) celebró la noche de este martes 26 de mayo, su primera década de trayectoria consolidándose como uno de los gremios más influyentes del sector industrial panameño, destacando avances en transparencia, libre competencia y regulación aduanera.

Durante el acto conmemorativo, el presidente de ADIMAQ, Augusto Samuel Boyd De La Guardia, resaltó que la creación del gremio en 2015 respondió a la necesidad de unir al sector de maquinaria en Panamá para defender inversiones, promover condiciones justas de mercado y fortalecer la representación empresarial ante las autoridades.

Boyd recordó que el gremio nació gracias a la visión y liderazgo de empresarios como Arturo Melo Sarasqueta, Guillermo Elías Quijano, Ricardo Cardoze y Augusto Boyd, quienes impulsaron la creación de una organización basada en la unidad, el diálogo y la búsqueda de objetivos comunes.

“Lo que comenzó como la visión de unos pocos, hoy se consolida como un gremio fuerte que agrupa a las empresas líderes del sector en Panamá”, expresó.

El presidente de ADIMAQ destacó que, durante estos diez años, la asociación ha jugado un papel determinante como puente entre el sector privado y el Estado, impulsando acciones enfocadas en fortalecer la transparencia y la libre competencia.

Entre los principales logros mencionó la fiscalización activa en las compras públicas, que contribuyó a la eliminación del convenio marco de maquinaria pesada por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas, así como el trabajo conjunto con la Dirección General de Aduanas para establecer controles más estrictos sobre las subastas de maquinarias no nacionalizadas.

Según explicó, estas acciones permitieron frenar prácticas consideradas desleales dentro del mercado y garantizar que los equipos ingresaran al país cumpliendo con las obligaciones tributarias correspondientes.

Otro de los hitos resaltados fue la consolidación de Expomáquina, feria organizada por el gremio que ya suma nueve ediciones y que se ha convertido en la única exhibición integral en el país que reúne en un solo lugar maquinaria, insumos, productos y servicios de vanguardia.

En ese contexto, el presidente de la feria, José Roberto Quijano Durán, anunció oficialmente la evolución del evento con el lanzamiento de Expomáquina: “The Outdoor Experience”, una nueva propuesta de gran escala que se desarrollará en Metro Park del 25 al 28 de febrero de 2027.

Quijano Durán aseguró que el nuevo concepto representa “el salto más grande e inspirador” en la historia de la feria y busca transformar la experiencia tradicional de exhibición de maquinaria, insumos, productos y servicios de vanguardia en Centroamérica.

“Pasamos de una exhibición estática a un formato masivo e innovador al aire libre, con cuatro hectáreas de terreno diseñadas para que la experiencia sea total”, manifestó.

Según detalló, la nueva sede permitirá realizar demostraciones en vivo de maquinaria pesada y equipos especializados, facilitando la toma de decisiones de compra y generando mayores oportunidades comerciales para las empresas participantes.

El presidente de la feria también destacó que el evento contará con la participación de inversionistas, empresarios y tomadores de decisiones de distintos países de la región, además del respaldo de entidades bancarias que ofrecerán condiciones especiales de financiamiento durante los cuatro días de exhibición.

Quijano sostuvo además que Expomaquina: “The Outdoor Experience” busca fortalecer el posicionamiento de las marcas participantes y consolidar un espacio de networking estratégico para toda la cadena de valor de la industria.

“Ser pionero en esta nueva etapa significa posicionar su marca antes que nadie”, indicó durante su intervención.

Por su parte, Boyd también enfatizó el impacto social y económico del gremio, señalando que las empresas miembros de ADIMAQ generan más de 3,000 empleos directos y benefician a más de 12,000 familias panameñas.

Además, destacó el programa “ADIMAQ Impulsa Talentos”, desarrollado en alianza con el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), mediante el cual se promueve la formación técnica, capacitación y la generación de oportunidades para prácticas profesionales y plazas de empleos en el sector para impulsar a las nuevas generaciones de profesionales especializados en la industria.

Como parte de la celebración de sus 10 años, la asociación presentó también su Visión 2030, una hoja de ruta enfocada en tres pilares: fortalecer la influencia gremial para promover un entorno de negocios ético y transparente, generar nuevas oportunidades comerciales mediante inteligencia sectorial y consolidar iniciativas de impacto sostenible en Panamá.

Durante su intervención, Boyd aprovechó para invitar a otras empresas distribuidoras, proveedores y actores vinculados a la industria de maquinaria a integrarse a la asociación.

“Formar parte de ADIMAQ significa contar con respaldo institucional, acceso a oportunidades comerciales y participación en las decisiones que definen el rumbo económico del sector”, manifestó.