Agua de Manantial Bambito: el agua panameña que conquista al mundo

Desde las tierras altas de Chiriquí, al pie del Volcán Barú, Agua de Manantial Bambito continúa posicionando a Panamá en el escenario internacional al convertirse en una de las aguas más reconocidas de la región. La marca acumula seis premios en los Fine Waters Taste Awards, una de las competencias más prestigiosas de la industria del agua premium a nivel mundial.

Su reconocimiento más reciente fue obtenido en Atlanta, Estados Unidos, donde recibió una medalla de bronce en la categoría de aguas con CO₂. Este galardón se suma a una destacada trayectoria que incluye tres medallas de oro obtenidas en Estocolmo (Suecia) en 2019, Bled (Eslovenia) en 2021 y Atenas (Grecia) en 2023, además de otros reconocimientos en China y Estados Unidos.

Los Fine Waters Taste Awards reúnen a las aguas más exclusivas del mundo y evalúan aspectos como pureza, mineralidad, equilibrio y perfil sensorial. Gracias a estos resultados, Bambito se consolida como una de las marcas de agua más premiadas de América Central.

El agua nace de forma natural en las formaciones volcánicas del Volcán Barú, donde es filtrada y mineralizada a través de capas de roca volcánica. Este proceso le aporta una mineralidad equilibrada y un contenido natural de sílice que contribuye a su textura suave y distintiva.

“Nosotros no fabricamos el agua; la naturaleza hace el trabajo. Nuestro compromiso es preservarla desde su fuente hasta la botella”, destacó Jean Pierre de Roux, director comercial de Agua de Manantial Bambito.

La marca cuenta además con certificación ISO 9001 y mantiene un proceso de embotellado en origen, sin aditivos ni tratamientos artificiales, garantizando la autenticidad y calidad que la han llevado a destacar entre las mejores aguas del mundo.