Air Panama eleva el orgullo nacional con una tonada desde los cielos

En tiempos donde las marcas buscan reconectar con su esencia, Air Panama apostó por el poder del sentimiento nacional. La aerolínea lanzó, durante el mes de la patria, un videoclip que se ha robado la atención en redes sociales: una interpretación patriótica desde las alturas, donde la artista herrerana Angélica González, ganadora del concurso Reto de Trovadores 2023, canta una décima inspirada en el amor por Panamá, vestida como aeromoza y acompañada por la tripulación en un vuelo de la compañía.

La pieza, producida por la agencia creativa Graffiti, combina elementos del marketing patriótico con un enfoque artístico que celebra la identidad panameña desde una perspectiva moderna.

Con una puesta en escena íntima dentro de la cabina, la cantalante interpreta su verso improvisado mientras las nubes y la bandera se convierten en protagonistas naturales.

“Queríamos llevar el orgullo nacional literalmente a nuevas alturas”, explicó un vocero de Air Panama. “El mes de la patria es más que un feriado: es una oportunidad para recordar lo que nos une como país, y hacerlo a través del arte y de nuestra gente.”

Esta acción consolida a Air Panama como una de las pocas marcas que logran transformar el patriotismo en una estrategia auténtica de conexión emocional. Lejos de los discursos convencionales, la aerolínea logra que el público sienta cercanía y orgullo por lo propio, al tiempo que refuerza su identidad como marca 100% panameña.

El video ya suma miles de reproducciones y comentarios positivos, destacando no solo el talento de González, sino también la sensibilidad con la que Air Panama ha sabido unir cultura, turismo y sentimiento nacional.

Una muestra de que, cuando el marketing se hace con el corazón, el mensaje siempre despega.