Apical Reforestadora y Ganexa celebran la creatividad y sostenibilidad con el concurso “Expresiones en Madera: dinamismo y utilidad”

Con gran entusiasmo y la participación de estudiantes y egresados de Ganexa, se celebró la segunda edición del concurso de arte “Expresiones en Madera”, en alianza entre Apical Reforestadora y la Universidad del Arte Ganexa. El evento destacó nuevamente por su visión de integrar sostenibilidad, diseño y creatividad mediante el uso artístico de madera de teca, proveniente del trabajo forestal responsable de Apical.

Apical Reforestadora es una empresa especializada en la gestión sostenible de plantaciones forestales, dedicada a la producción responsable de madera de teca y al desarrollo de iniciativas que promueven la conservación ambiental, la educación y el fortalecimiento de comunidades. Este concurso forma parte de sus esfuerzos por incentivar el uso consciente de los recursos naturales y apoyar el crecimiento artístico en Panamá.

En ese marco, la deliberación del jurado tuvo lugar el 1ro. de diciembre en el Salón Galería de Ganexa, donde los organizadores resaltaron la importancia de seguir creando espacios que unan la formación académica con la sostenibilidad y la innovación creativa. La evaluación estuvo a cargo de un jurado conformado por representantes de ambas instituciones: Rodrigo Martínez, Reinaldo García y Maribel Canto por parte de Apical Reforestadora; y Juana Quiñones y Leys Magallón en representación de Ganexa.

Los artistas participantes presentaron piezas elaboradas en madera de teca, demostrando su técnica, propuesta conceptual y manejo del material. Tras la evaluación final, se otorgaron los tres primeros lugares del certamen:

Primer lugar: Liz Martínez, con la obra Los horrores de la noche (121 puntos)

Segundo lugar: Melisa Lourdes Torres, con Vida que vuelve (119 puntos)

Tercer lugar: Fernando Pérez, con Donde brota el gesto (116 puntos)

También fueron reconocidos Faustino Martinez, Maria Ganci, Cassandra Perez, Eloisa Dawson y Rolando Apolayo por la calidad y propuesta de sus obras.

Al finalizar la premiación, los organizadores expresaron su agradecimiento a los participantes, destacando el talento y la dedicación mostrada por cada uno. La iniciativa reafirma el compromiso de Apical Reforestadora y de la Universidad del Arte Ganexa con el desarrollo cultural y el impulso de prácticas creativas alineadas con la sostenibilidad ambiental en Panamá.