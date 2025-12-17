Arte pop y exploración lunar en la nueva cápsula de Bulova: Thiago Rosinhole y Budii celebran en Panamá los 150 años de la marca

La exploración lunar, el arte pop latinoamericano con su mirada única y un legado marcado por la constante innovación se unen en la celebración de los 150 años de Bulova con la colección Lunar Pilot – 98A329, una edición limitada con esfera de Timascus que llegó a Panamá junto al artista brasileño Thiago Rosinhole, creador de la icónica figura Budii.

En su primera visita al país, Rosinhole presentó la escultura Budii de cuatro pies instalada en la Boutique Bulova de Multiplaza, disponible hasta el 31 de diciembre como parte de una activación especial para la región. De esta cápsula existen 5,500 relojes numerados individualmente, cada uno acompañado por una figura coleccionable de seis pulgadas diseñada por el artista.

Durante su visita, el artista destacó la importancia personal y profesional de esta colaboración. “Es la oportunidad de mi vida. Creo que es uno de mis trabajos más especiales de todos los tiempos”, afirmó. Recordó además su vínculo temprano con la marca: “Soy un gran fan de Bulova, un niño que tuvo Bulova como su primer reloj”. Esta relación influyó en el desarrollo de Budii, personaje que acompaña al Lunar Pilot en esta edición. “Fue muy natural crear Budii porque una de sus referencias es el astronauta”, explicó.

Según Rosinhole, Budii conecta con memorias afectivas y con “el deseo de conectarse con lo infinito, con los sueños”, una idea que el artista incorpora en su obra y que forma parte del concepto de esta cápsula.

Sobre el proceso de diseño, Rosinhole señaló que trabajó con especial atención al legado histórico del Lunar Pilot, reloj utilizado durante la misión Apolo 15. “Es un honor muy grande, pero también una responsabilidad tan grande como, porque es una pieza con mucha historia y muy rica”, comentó. Cada figura de Budii, dijo, fue elaborada a mano.

El reloj de esta edición presenta una esfera de Timascus, una aleación de titanio sometida a estratificación y tratamiento térmico que genera patrones únicos en cada pieza. Para Rosinhole, este material refuerza el carácter individual de la edición: “Cuando haces una pieza de Timascus, nunca tienes dos iguales. Todas son únicas. Así como los toys hechos a mano”.

El artista comentó que trabajar con procesos de relojería representó un aprendizaje significativo. “Tuve que pensar en una presentación más clean, más minimalista, para hacer un perfecto match entre la tradición de la pieza y algo más contemporáneo”, explicó.

Su estilo personal influyó igualmente en su relación con el reloj. Describió su look como “total urbano, algunas veces un poco más refinado”, con elementos asociados al graffiti y la moda callejera de su natal São Paulo. Para él, el Lunar Pilot x Budii se adapta con facilidad a distintos estilos: “Es muy versátil. Puedes usar cualquier estilo en cualquier ocasión. La primera pieza de un atuendo siempre es el reloj”. Entre los coleccionistas de su trabajo se encuentran figuras del deporte y la cultura popular, incluido Neymar, uno de los compradores de Budii y de sus piezas artísticas.

La exhibición de Budii y el Lunar Pilot x Budii en Panamá forma parte de las celebraciones de Bulova por sus 150 años y de su apuesta por integrar diseño contemporáneo, herencia histórica e innovación técnica en ediciones especiales dirigidas a coleccionistas y entusiastas de la relojería.