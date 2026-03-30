Así se llevó a cabo Essence Panamá 2026 en su segunda edición

En un escenario emblemático como la Casa de la Municipalidad, Essence Panamá regresó en su segunda edición, consolidándose como un evento internacional dedicado al lujo, la perfumería de autor y las experiencias exclusivas. El evento se llevó a cabo del 20 al 22 de marzo, reuniendo a reconocidas casas de fragancias, perfumistas, expertos de la industria y amantes del perfume en un espacio donde el arte olfativo se transformó en una experiencia sensorial única.

Creado en Panamá por Grégoire Martinon, CEO de Distribeaute, uno de los distribuidores de lujo más importantes de la región, Essence Panamá nació con la visión de posicionar al país como un referente dentro de la industria global de la perfumería de autor.

Más que un evento, Essence Panamá 2026 se proyectó como una plataforma que impulsa al país a posicionarse como la capital de la comercialización de la perfumería de autor en Latinoamérica, generando orgullo y visibilidad para Panamá dentro de la industria global del lujo.

A través de una cuidada programación de masterclasses, workshops y encuentros con creadores de prestigio, los asistentes pudieron descubrir la inspiración, las materias primas y las historias detrás de algunas de las fragancias más exclusivas del mundo. Cada experiencia fue diseñada para conectar al público con el universo del perfume desde una perspectiva íntima, creativa y sofisticada.

En esta edición, la temática central propuso un viaje en el tiempo, donde la perfumería se presentó como un arte capaz de conservar recuerdos, transmitir historias y construir legado. Bajo el concepto “el arte de recordar y ser recordado”, el evento invitó a explorar cómo las fragancias trascienden generaciones, convirtiéndose en testimonios sensoriales que perduran en el tiempo.

Para dar vida a esta narrativa, Essence Panamá 2026 se organizó en tres dimensiones temporales:

• Heritage, que honra la tradición y el legado de las grandes casas perfumistas.

• Present, que refleja la creatividad y diversidad de la perfumería contemporánea.

• Future, dedicado a la innovación, las nuevas generaciones de perfumistas y las ideas que definirán el mañana.

El evento ofreció dos tipos de experiencias para los asistentes:

• Experiencia exclusiva (paga): una programación especializada de workshops y masterclasses impartidas por expertos y representantes de destacadas marcas internacionales, brindando un espacio cercano para profundizar en procesos creativos, materias primas y el storytelling detrás de cada fragancia.

• Acceso general: El público pudo recorrer los pabellones, descubrir las marcas participantes y sumergirse en el universo de la perfumería dentro del concepto del viaje en el tiempo, en una experiencia abierta que acercó el lujo a nuevas audiencias.

En esta edición, Essence Panamá contó con la participación de representantes internacionales de cada marca, quienes presentaron lanzamientos exclusivos y novedades clave dentro del mundo de la perfumería de autor. Entre las casas participantes se encontraban: The House of Creed, Parfums de Marly, Initio, The House of Oud (THOO), New Notes, BDK Parfums, Matière Première, Atelier des Ors, Ramón Monegal, Alexandre J, Houbigant, Perris Monte Carlo, Oman Luxury, Laboratorio Olfattivo, Goldfield & Banks, Nishane y Escentric Molecules, entre otras.

Asimismo, los asistentes pudieron descubrir fragancias destacadas como Creed Wild Vetiver, Parfums de Marly Athénais, Initio Lift Me Up, Atelier des Ors Novae Vanilla, New Notes Cocktail Maracuyá, Ramón Monegal Matador, BDK Vanilla Caviar, Matière Première Vanilla Powder Extract, The House of Oud Pure Diamond, Nishane Mean To Be Seen y la novedad de Goldfield & Banks, Rose Magnitude, reflejando la diversidad, innovación y excelencia de la perfumería de nicho contemporánea.

Con esta segunda edición, Essence Panamá no solo celebró el arte del perfume, sino que reafirmó su visión de convertir a Panamá en un referente regional del lujo, la creatividad y la perfumería de autor, posicionando al país en el mapa internacional como un punto de encuentro imprescindible para la industria.

Para más información ingresa a www.essencelatam.com y en Instagram: @essencelatam