    Asociación de Universidades Particulares de Panamá renueva su Junta Directiva para el periodo 2026–2027

    Redacción de La Prensa
    La Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPPA) presentó su nueva Junta Directiva 2026–2027, liderada por Juan Pablo Cardozo Real, rector de la Universidad del Istmo, quien asume la presidencia con una agenda enfocada en movilidad académica regional, investigación vinculada al sector productivo, articulación con los gremios y fortalecimiento del impacto social universitario.

    La conformación de esta Junta, integrada por rectores y rectoras de universidades miembros de AUPPA, refuerza el compromiso del sector con una educación superior más innovadora, inclusiva y alineada con las necesidades del desarrollo nacional y regional.