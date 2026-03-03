BAC cierra 2025 como el banco de los centroamericanos: liderazgo financiero construido junto a 6.3 millones de clientes

El grupo financiero reporta US$1,000 millones en utilidad y reafirma su compromiso con el desarrollo de la región a través de su estrategia Triple Valor.

Cuando una familia abre su primera cuenta de ahorros, cuando un emprendedor recibe el crédito que necesita para crecer, cuando un joven hace su primera transferencia desde el celular, ahí está BAC. Esta cercanía con la vida cotidiana de millones de centroamericanos es lo que el banco celebra hoy al presentar sus resultados de 2025.

Los estados financieros consolidados confirman a BAC como el grupo financiero más grande de Centroamérica y Panamá: una cartera de US$28.3 mil millones, depósitos por US$30.2 mil millones y una utilidad antes de impuestos de US$1,000 millones. Cifras que reflejan la confianza de 6.3 millones de clientes en seis países.

“Estos resultados nos llenan de orgullo, pero lo que realmente nos motiva es saber que detrás de cada uno hay historias reales”, compartió Ramón Chiari Brin, Presidente Ejecutivo de BAC. “Una pyme que contrató a más empleados, una madre que ahorró para la universidad de sus hijos, un agricultor que modernizó su finca. Eso es lo que hacemos: generamos progreso.”

74 años creciendo juntos

BAC opera la red de pagos más importante de la región, canalizando un volumen equivalente al 55% del PIB de Centroamérica y Panamá. Es el banco número uno en tarjetas de crédito, tanto en emisión de tarjetas como en adquirencia. Pero más allá de los rankings, lo que distingue al banco es su presencia en la vida diaria de las personas.

La transformación digital ha acercado aún más al banco con sus 3.8 millones de clientes de los cuáles, el 61% ya realizan sus operaciones desde canales digitales. La mitad de los productos y el 61% de las cuentas nuevas nacen de forma 100% digital, gracias a una inversión anual superior a US$250 millones en tecnología.

Prosperidad que se comparte

La estrategia de Triple Valor sigue siendo el corazón del banco. En 2025, BAC destinó US$1,500 millones a financiamiento con impacto social o ambiental, capacitó a más de 23,000 pequeños y medianos negocios, y formó a 401,000 personas en educación financiera, incluyendo más de 100 personas sordas en alianza con APALES.

En el frente ambiental, 55 instalaciones del banco ya funcionan con paneles solares que generan más de 5,000 MWh de energía limpia. Además, 476,000 clientes recibieron tarjetas BIO hechas con materiales naturales compostables que reemplazan al plástico.

Las calificaciones de S&P (BBB-), Moody’s (Ba1) y Fitch (BB+) confirman la solidez de un modelo que demuestra que crecer y cuidar pueden ir de la mano.

“Llevamos 74 años en esta región y seguimos reafirmando nuestro propósito: reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades que servimos. Hoy les decimos a nuestros clientes que sigan dándolo todo, porque de la banca se encarga BAC”, concluyó Chiari Brin.

Conoce más sobre su historia, su forma de hacer banca y el impacto que generan en la región, aquí https://bit.ly/BAC-EEFF2025