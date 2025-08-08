BAC presenta los resultados de su Estrategia Triple Valor: prosperidad económica, social y ambiental

BAC anunció hoy los resultados de su Estrategia Triple Valor, una visión transformadora que reimagina el rol de la banca al integrar el valor económico, social y ambiental en todas sus operaciones. La iniciativa, que inició en 2022, fue presentada ante autoridades, gremios, aliados estratégicos, clientes y colaboradores, marcando un hito en la evolución hacia una banca más sostenible y humana en Panamá y Centroamérica.

“En BAC, impulsamos una banca que transforma positivamente a las personas, las comunidades y el planeta. Hoy compartimos lo que significa, con resultados y con el compromiso de permanecer como una entidad bancaria de primer orden, con liderazgo en Centroamérica y en Panamá” afirmó Ramón Chiari, presidente ejecutivo de BAC, durante el evento.

La estrategia, que se fundamenta en el propósito del banco, está basada en tres valores y cinco ejes: Finanzas Sostenibles, Conducta Ética, Clima y Naturaleza, Comunidades y Bienestar. Los resultados de 2024 ya evidencian avances tangibles, con una reducción de más del 30% en su huella ambiental de agua, CO2, residuos y materiales, incluyendo la mejora en la calidad de los datos; además, más de 9,300 personas fueron capacitadas en educación financiera. El banco también ha iniciado su proceso de certificación como organización carbono neutral.

Entre las iniciativas destacadas, BAC ofreció educación financiera inclusiva, beneficiando a más de 100 personas sordas. Además, implementó el programa Golden Support, que brinda apoyo integral a colaboradores que tiene a su cuidado adultos mayores.

La transformación también incluye la aplicación de Legal Design en contratos y comunicaciones, lo que ha contribuido a una reducción del 48.7% en los reclamos atendidos ante la Superintendencia de Bancos de Panamá entre 2021 y 2024, reflejando mayor confianza por parte de sus clientes. En el ámbito crediticio, BAC participa activamente en el piloto nacional de la Taxonomía Sostenible de Panamá junto a UNEP-FI.

Con metas claras hacia 2050, incluyendo la neutralidad de carbono en toda su cartera de crédito e inversión, BAC reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de Panamá y Centroamérica.