BAC reafirma su compromiso con las Pymes y el ecosistema digital tras su participación en el eRetail Day Panamá

Con el propósito de seguir impulsando la transformación digital y el desarrollo empresarial en el país, BAC participó como aliado estratégico en el eRetail Day Panamá, evento realizado el 9 de octubre en el Hotel Riu, que reunió a más de 500 líderes y expertos del comercio electrónico.

Durante la jornada, uno de los momentos más destacados fue el panel “Pagos inteligentes:

el rol de la banca en la experiencia eCommerce”, donde BAC compartió su visión sobre cómo los medios de pago digitales están redefiniendo la relación entre comercios y consumidores. “Desde BAC reafirmamos nuestro compromiso de apoyar estos espacios y de acompañar a las empresas —en especial a las pequeñas y medianas— con soluciones de triple valor que impulsen su crecimiento en un mercado cada vez más digital”, afirmó Armando Balma, vicepresidente de Banca de Personas y Medios de Pago de BAC.

En este espacio, la institución subrayó que el desafío no es únicamente procesar transacciones, sino generar un sistema seguro que beneficie a clientes, comercios y sociedad. En línea con ello, presentó su ecosistema Pymes, que incluye herramientas como CompraClick, billeteras móviles, Apple Pay y el modelo de financiamiento Tasa Cero BAC, diseñado para brindar flexibilidad financiera y facilitar la conversión de ventas.

La experiencia de empresas como Panafoto, que ha fortalecido su operación digital gracias al acompañamiento de BAC, refleja el valor de contar con un socio estratégico que va más allá de los servicios financieros.

Con el crecimiento sostenido del eCommerce en Panamá, la participación de BAC en el eRetail Day reafirma su papel como facilitador de confianza, inclusión y sostenibilidad, consolidando su compromiso de acompañar a las Pymes y al ecosistema empresarial en su ruta hacia la digitalización.